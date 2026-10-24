به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی ظهر شنبه در کارگروه صادرات استان با اشاره به برنامه‌های استان برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی اظهار کرد: توسعه صنایع شیلاتی، رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد امکانات لجستیکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی برای افزایش توان اقتصادی مازندران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به طرح ایجاد شهر شیلاتی در شرق استان افزود: این پروژه در زمینی به وسعت پیش‌بینی‌شده حدود ۳۶۰ هکتار در حال پیگیری است و دستگاه‌های مرتبط، از جمله بخش کشاورزی و شیلات، در مراحل مطالعاتی و تأمین زمین آن مشارکت دارند.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: در این مجموعه، فعالیت‌های مختلف زنجیره تولید و عرضه محصولات شیلاتی، از تولید خوراک آبزیان تا فرآوری، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و صادرات، در یک محدوده متمرکز خواهد شد تا زمینه افزایش ارزش افزوده و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط فراهم شود.

تولایی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی در اجرای این طرح تصریح کرد: تأمین آب، فاصله مناسب از دریا و مدیریت منابع آبی از جمله موضوعاتی است که باید در طراحی و اجرای شهر شیلاتی مورد توجه قرار گیرد.

اختلاف هزینه تولید و قیمت خرید؛ چالش باغداران مازندران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار مرکبات اشاره کرد و گفت: هزینه تولید هر کیلوگرم نارنگی برای باغدار حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان است، در حالی که در مقطعی این محصول با قیمت حدود ۲۵ هزار تومان از تولیدکننده خریداری شده است؛ اختلافی که فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر باغداران وارد می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، محدودیت در برخی بازارهای صادراتی منطقه و تأثیر شرایط جنگ اوکراین بر بازار روسیه را از عوامل مؤثر بر دشوارتر شدن صادرات برشمرد و افزود: برای رقابت با کشورهای برخوردار از شبکه‌های تجاری قدرتمند، باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و فرآیندهای صادراتی بهبود یابد.

تولایی با اشاره به تولید سالانه بیش از سه میلیون تن مرکبات در مازندران خاطرنشان کرد: صادرات حدود یک میلیون تن از این محصولات می‌تواند گام مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین ارز موردنیاز کشور باشد.

تسهیل صادرات کیوی و مرکبات از مسیر آستارا

وی از پیگیری ایجاد خط سبز برای صادرات محصولات باغی در مسیر آستارا خبر داد و گفت: با پیگیری‌های استاندار مازندران، زمینه اجرای این طرح فراهم شده است تا تشریفات صادراتی با سرعت بیشتری انجام شود و زمان توقف محصولات در مرز کاهش یابد.

این مسئول با بیان اینکه مرکبات و کیوی به دلیل فسادپذیری به حمل‌ونقل سریع و ترخیص به‌موقع نیاز دارند، افزود: تأخیر در فرآیندهای مرزی می‌تواند کیفیت محصولات را کاهش دهد و هزینه‌های بیشتری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل کند.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تقویت حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش استفاده از ظرفیت بنادر شمالی انجام شده است.

تولایی ادامه داد: در بخش صادرات کیوی، قراردادهایی به حجم حدود ۱۰ هزار تن منعقد شده و چند هزار تن از این محصول نیز به مقصد هند ارسال شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌های بندری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و گسترش مسیرهای صادراتی، شرایط مناسب‌تری برای عرضه محصولات باغی مازندران در بازارهای خارجی فراهم شود.

پایانه صادراتی ۲۶۰ هکتاری در بهشهر

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تجارت را از الزامات افزایش ظرفیت صادراتی استان دانست و اظهار کرد: محدودیت زمین و پس‌کرانه‌های مناسب در اطراف بنادر شمالی نشان می‌دهد که توسعه فعالیت‌های بندری باید با ایجاد پایانه‌های مدرن و امکانات پشتیبان صادرات و واردات همراه باشد.

وی افزود: در همین راستا، زمینی به مساحت حدود ۲۶۰ هکتار در محدوده بهشهر و نزدیک بندر شناسایی شده است تا پس از انجام مطالعات و هماهنگی‌های لازم، زمینه ایجاد یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های مدرن صادراتی شمال کشور در این منطقه فراهم شود.

تولایی تأکید کرد: توسعه هم‌زمان زیرساخت‌های شیلاتی، صنایع تبدیلی، حمل‌ونقل و پایانه‌های صادراتی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات، گسترش بازارهای هدف و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران کمک کند.