به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس پاریس روز شنبه در پی حوادث خشونت‌آمیز هفته گذشته، نسبت به احتمال بروز ناآرامی در پایتخت فرانسه هشدار داد.

هلن دِنِشر، سخنگوی اداره پلیس پاریس در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی ب‌اف‌ام‌تی‌وی گفت: «این تهدید وجود دارد و در حال بررسی آن هستیم.» وی افزود که مقام‌ها در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر، ابعاد بسیج معترضان و شدت خشونت‌ها را دست‌کم گرفته بودند.

پلیس همچنین در بازرسی‌های امنیتی در منطقه ایل دو فرانس، اقلام خطرناکی از جمله مواد آتش‌زا را توقیف کرده است.

اختلاف بر سر مسیر تظاهرات

اداره پلیس پاریس و اتحادیه‌های کارگری بر سر مسیر تظاهرات روز شنبه اختلاف دارند. پلیس روز جمعه مسیر توافق‌شده میان میدان باستیل و میدان ناسیون را ممنوع کرد و مسیر جایگزینی از پورت دِ ایتالی تا پورت دِ ونسن از طریق بلوارهای مارشال پیشنهاد داد.

بر اساس دستور پلیس، این تظاهرات از ساعت ۱۳ تا ۱۹ به وقت محلی مجاز بود. با این حال، ائتلاف اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های جوانان در منطقه ایل دو فرانس، مسیر پیشنهادی را غیرقابل‌قبول دانست و رد کرد.

تعطیلی ۲۴ ایستگاه مترو

شرکت حمل‌ونقل عمومی پاریس اعلام کرد به درخواست پلیس و به دلایل امنیتی، ۲۴ ایستگاه مترو از ساعت ۹ صبح روز شنبه تعطیل شده‌اند.

تظاهرات در هشت شهر بزرگ فرانسه از جمله لیل، استراسبورگ، مولوز، گرونوبل، مارسی، تولوز و آمیان نیز مجوز برگزاری دریافت کرده است. در مارسی، نیروهای امنیتی پیش از آغاز تجمع‌ها در اطراف بندر قدیمی شهر مستقر شدند.

دانشجویان و معترضان جنبش جلیقه‌زردها قصد دارند در ادامه اعتراضات گسترده ۱۷ اکتبر علیه هزینه‌های زندگی از جمله افزایش قیمت سوخت، دور دوم تجمع‌های اعتراضی موسوم به «مرحله دوم» را برگزار کنند.

برآوردها نشان می‌دهد هفته گذشته بین ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات با بیش از ۲۵۰۰ بازداشت همراه بود و در برخی مناطق به درگیری، شورش و غارت انجامید.