فروش هیجانی سهام در نخستین روز کاری آبان؛ خروج ۸ همت پول حقیقی از بورس

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بازار سهام در نخستین روز کاری آبان با غلبه فشار فروش و افت شاخص‌های اصلی دنبال شد؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس تهران با کاهش ۱۲۹ هزار و ۱۳۷ واحدی معادل ۱.۵۸ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۲۹ واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز ۱۹ هزار و ۲۴۵ واحد، معادل ۰.۸۵ درصد، افت کرد و به ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۰۸ واحد رسید.

در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات خرد به ۴۵ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان رسید و خالص خروج نقدینگی حقیقی از سهام به ۸ هزار و ۳۵ میلیارد تومان بالغ شد. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲ هزار و ۱۳ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

تشدید فشار فروش در گستره بازار در صف‌های معاملاتی نیز نمایان بود؛ به‌طوری‌که ۳۵۴ نماد در صف فروش به ارزش ۸ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان قرار گرفتند، درحالی‌که ارزش صف خرید ۱۶۷ نماد به ۴ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان رسید. در میان نمادهایی که بدون صف خرید یا فروش معامله شدند، ۷۳ نماد مثبت و ۱۱۸ نماد منفی بودند.

سرانه خرید حقیقی‌ها ۸۲ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها ۱۰۷ میلیون تومان بود؛ فاصله‌ای که در کنار خروج سنگین پول حقیقی، بر برتری سمت فروش در معاملات امروز دلالت دارد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی با اثر منفی ۳۷ هزار و ۷۷۹ واحدی بیشترین نقش را در افت شاخص داشت. پس از آن، فارس با اثر منفی ۱۸ هزار و ۹۸۶ واحدی و فولاد با اثر منفی ۷ هزار و ۳۴۷ واحدی قرار گرفتند. تابان، وبملت، تاپیکو و تاصیکو نیز از دیگر نمادهای اثرگذار منفی بر شاخص بودند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افت ۴۱۳ واحدی، معادل ۰.۶۱ درصد، به سطح ۶۷ هزار و ۳۰ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۶۵ درصد کاهش یافت.