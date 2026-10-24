به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اسفندیار اختیاری در این دیدار با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه ایران و هدف قرار گرفتن مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور، اظهار کرد: حملات انجام‌شده، از جمله شهادت رهبر انقلاب(ره) و جمعی از دانشمندان و دانش‌آموزان کشور در مدرسه میناب، ابعاد انسانی این تجاوزها را نشان می‌دهد. هدف قرار دادن مراکز علمی و زیرساخت‌های پژوهشی نیز بیانگر بی‌اعتنایی به اصول انسانی و قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی است.

وی با اشاره به حملات به مراکز علمی و فناورانه کشور، از جمله مرکز هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف، مرکز لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رصد ماهواره‌ای دانشگاه علم و صنعت ایران، آزمایشگاه کوانتوم دانشگاه اصفهان، مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها و پژوهشکده پاستور، افزود: هدف قرار گرفتن این زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت‌های علمی و فناورانه ایران به سطحی رسیده است که دستاوردهای آن با واکنش و دشمنی مواجه می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با تأکید بر اهمیت صیانت از زیرساخت‌های علمی و پژوهشی، خاطرنشان کرد: مراکز علمی و دانشگاهی، زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت جوامع هستند و تعرض به آن‌ها، علاوه بر آسیب به ظرفیت‌های علمی یک کشور، مسیر همکاری‌های علمی و تلاش‌های بین‌المللی برای توسعه دانش و فناوری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ادامه این نشست، برایان یولیارتو، وزیر علوم اندونزی، ضمن قدردانی از توضیحات ارائه‌شده درباره شرایط ایران، اظهار کرد: اندونزی بر اساس اصول و مواضع خود، همواره هرگونه تجاوزگری و استعمار را رد می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای توسعه روابط دوجانبه تأکید کرد و انتقال تجربیات علمی و فناورانه میان دو کشور را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌ها دانست.

وزیر علوم اندونزی همچنین بر اهمیت ایجاد چارچوب‌های رسمی برای توسعه تعاملات علمی و فناوری تأکید کرد و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور را از جمله راهکارهای تقویت این روابط برشمرد.

در این دیدار، توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه، تبادل استاد و دانشجو و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ایران و اندونزی به‌عنوان محورهای اصلی تعاملات آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.