امکانات مازندران متناسب با جمعیت نیست؛ لزوم توجه به آمار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی ظهر شنبه در جلسه ستاد سرشماری کشور که با حضور وبیناری رئیس‌جمهور و با هدف آغاز رسمی فرایند اجرایی سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری فرصتی مهم برای دستیابی به اطلاعات دقیق و مستند جمعیتی و استفاده از این داده‌ها در برنامه‌ریزی‌های آینده استان است.

وی با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی مازندران افزود: این استان به دلیل حضور جمعیت شناور چندمیلیونی، با نیازها و مطالباتی فراتر از جمعیت رسمی و ساکن خود روبه‌رو است و همین مسئله ضرورت توجه به آمار دقیق در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات را افزایش می‌دهد.

استاندار مازندران با بیان اینکه امکانات و اعتبارات موجود لزوماً متناسب با حجم واقعی جمعیت بهره‌مند از خدمات نیست، تصریح کرد: حضور گسترده جمعیت شناور در مقاطع مختلف سال، بر میزان تقاضا برای خدمات عمومی و زیرساخت‌ها تأثیر می‌گذارد و باید در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای استان مورد توجه قرار گیرد.

یونسی رستمی ادامه داد: اجرای دقیق سرشماری و دستیابی به داده‌های معتبر می‌تواند به شناسایی بهتر ظرفیت‌ها و نیازهای جمعیتی کمک کند و زمینه برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تر و ایجاد توازن میان جمعیت، منابع و اعتبارات را فراهم آورد.

وی همچنین نقش اطلاعات آماری را در مدیریت بحران و پیش‌بینی نیازهای زیرساختی و خدماتی مهم ارزیابی کرد و گفت: نتایج سرشماری نفوس و مسکن، علاوه بر پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای، در اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر برای آینده استان نیز اثرگذار خواهد بود.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: برخورداری از اطلاعات دقیق، منسجم و قابل اتکا، زمینه تصمیم‌گیری اصولی و برنامه‌ریزی هدفمند را فراهم می‌کند و می‌تواند به تحقق توسعه متوازن و توزیع متناسب امکانات و اعتبارات در سطح استان کمک کند.