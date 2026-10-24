به گزارش خبرنگار مهر، مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، جایی برای پیوند درس‌های مدرسه با آشنایی بیشتر با قرآن و معارف اسلامی‌اند. دانش‌آموزان این مدارس در سال ۱۴۰۵، از رقابت‌های کنکور و پژوهش‌های علمی تا مسابقات قرآنی و ادبی، موفقیت‌هایی را رقم زدند، در کنار این نام‌ها، محمدمهدی حسینخانی و امیرمحمد احمدی، دو دانش‌آموز شهید صدرا در کرمان، روایتی دیگر از زندگی در این مدارس را به یادگار گذاشتند، روایتی از نوجوانی، فعالیت‌های فرهنگی و آرزوهایی که فرصت دنبال‌کردنشان از آن‌ها گرفته شد.

مدرسه‌ای که معارف اسلامی را به کلاس درس می‌آورد

دوران مدرسه فقط به یادگرفتن درس‌ها و آماده‌شدن برای امتحان‌ها خلاصه نمی‌شود. برای بسیاری از نوجوانان، این سال‌ها فرصتی است برای شناختن علایق، پیدا کردن مسیر آینده و تجربه‌کردن چیزهایی که بعدها بخشی از شخصیت و زندگی‌شان می‌شود. مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا نیز با همین نگاه به آموزش، در کنار درس‌های عمومی، آشنایی تخصصی‌تر با قرآن و معارف اسلامی را در برنامه خود قرار داده‌اند.

مدارس صدرا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی‌اند و فعالیتشان را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرده‌اند. این مجموعه در طول سال‌های فعالیت خود، با گسترش مدارس دخترانه و پسرانه در استان‌های مختلف، به یکی از شبکه‌های آموزشی کشور در حوزه علوم و معارف اسلامی تبدیل شده است. مدارس صدرا در حدود ۳۰ استان کشور و بیش از ۲۰۰ شعبه فعالیت داشته‌اند و دانش‌آموزان علاقه‌مند را در مسیر تحصیل در این حوزه همراهی کرده‌اند.

در این مدارس، دانش‌آموزان در کنار درس‌های عمومی، با درس‌ها و موضوعات تخصصی مرتبط با علوم و معارف اسلامی آشنا می‌شوند. در دوره متوسطه دوم نیز رشته علوم و معارف اسلامی، بخش مهمی از این مسیر را شکل می‌دهد، رشته‌ای که امکان می‌دهد دانش‌آموزان در کنار ادامه آموزش رسمی، شناخت عمیق‌تری از متون و مباحث دینی پیدا کنند.

البته انتخاب این رشته به معنای بسته‌شدن راه‌های دیگر نیست. دانش‌آموزان پس از پایان دوره متوسطه می‌توانند برای ادامه تحصیل در دانشگاه یا حوزه‌های علمیه اقدام کنند و مسیر متناسب با علاقه و توانایی خود را برگزینند. به این ترتیب، آموزش معارف اسلامی در کنار درس‌های مدرسه قرار می‌گیرد و دانش‌آموزان فرصت دارند در سال‌های نوجوانی، هم برای آینده تحصیلی‌شان آماده شوند و هم با حوزه‌ای از دانش آشنا شوند که در ساختار آموزشی این مدارس جایگاهی ویژه دارد.

اما مدرسه فقط آن چیزی نیست که در کتاب‌ها و برنامه هفتگی کلاس‌ها دیده می‌شود. بخشی از تجربه تحصیل، بیرون از چارچوب درس‌های روزمره شکل می‌گیرد، زمانی که دانش‌آموز فرصتی پیدا می‌کند تا در یک فعالیت پژوهشی شرکت کند، نوشته‌ای را به رقابت بگذارد، آموخته‌هایش را در مسابقه‌ای قرآنی محک بزند یا توانایی خود را در زمینه‌ای تازه بشناسد.

از پژوهش و ادبیات تا رقابت‌های ملی

کارنامه دانش‌آموزان مدارس صدرا در سال ۱۴۰۵، تنها به یک رشته یا حوزه محدود نمانده است. در میان خبرهای منتشرشده از موفقیت‌های این دانش‌آموزان، نام‌هایی دیده می‌شود که در پژوهش علمی، ادبیات نوجوان، مسابقات قرآنی و کنکور سراسری به نتایج قابل‌توجهی رسیده‌اند.

در عرصه پژوهش، فاطمه عبداللهی و نیایش یوسفی، دو دانش‌آموز دوره متوسطه دوم مدرسه صدرا در بجنورد، در قطب علمی سلول‌های بنیادی هفتمین جشنواره پژوهش‌سراهای کشور رتبه برتر کشوری را کسب کردند. پرداختن به موضوعی علمی مانند سلول‌های بنیادی، یکی از نمونه‌های حضور دانش‌آموزان این مجموعه در فعالیت‌های پژوهشی است، فعالیت‌هایی که فرصتی برای جست‌وجو، مطالعه و تجربه کار علمی فراهم می‌کنند.

در رویداد ملی «داناشهر» نیز دبیرستان دخترانه دوره اول صدرا در مهریز به رتبه دوم رسید. ایناس کیانی، دانش‌آموز دبیرستان صدرا در خرمشهر، هم در مسابقه تصویرنویسی ادبیات نوجوان، رتبه برتر شهرستان خرمشهر و رتبه ممتاز استان خوزستان را به دست آورد.

این موفقیت‌ها تنها بخشی از دستاوردهای دانش‌آموزان مدارس صدرا در سال ۱۴۰۵ است، بخشی از تلاش‌هایی که در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی به نتیجه رسیده‌اند و نام دانش‌آموزان این مدارس را در رویدادهای گوناگون مطرح کرده‌اند.

وقتی آموخته‌های قرآنی به میدان رقابت می‌رسند

در مدارسی که علوم و معارف اسلامی جایگاه ویژه‌ای در برنامه درسی دارند، مسابقات قرآنی و معارفی نیز فرصتی برای سنجش آموخته‌ها و مطالعه بیشتر فراهم می‌کنند. موفقیت دانش‌آموزان صدرا در این رقابت‌ها، بخش دیگری از دستاوردهای آن‌ها در سال جاری است.

فاطمه عبیاوی، دانش‌آموز دوره متوسطه دوم صدرا در اهواز، در چهل‌وچهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن، عترت و نماز، رتبه نخست کشوری رشته تفسیر قرآن کریم را به دست آورد. در همین دوره از مسابقات، یکی از دانش‌آموزان دوره متوسطه اول صدرا در خرمشهر نیز در رشته تفسیر نهج‌البلاغه به رتبه دوم کشوری رسید.

تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه، فراتر از حفظ مطالب و آمادگی برای یک رقابت، به مطالعه و فهم متون دینی نیاز دارد. حضور دانش‌آموزان در چنین مسابقاتی، فرصتی است تا آموخته‌های خود را عمیق‌تر دنبال کنند و توانایی‌شان را در این زمینه محک بزنند.

رتبه برترهای کنکور از بابل تا ابرکوه

کنکور سراسری ۱۴۰۵ نیز برای تعدادی از دانش‌آموزان مدارس صدرا با کسب رتبه‌های قابل‌توجه همراه بود. در دبیرستان پسرانه صدرا بابل، محمدحسین آقاجانی رتبه ۹۸۷، علی حافظیان رتبه ۱۷۷۳ و طاها رضانژاد رتبه ۳۷۹۳ گروه علوم انسانی را کسب کردند.

در دبیرستان دخترانه صدرا ابرکوه نیز مائده کارگر با رتبه ۱۰۴۸ در گروه علوم و معارف اسلامی و رتبه ۶۳ در گروه زبان، در میان دانش‌آموزان موفق این مدرسه قرار گرفت. گلناز کریمی رتبه ۱۶۸۱ و مهلا حیدری رتبه ۲۳۶۰ گروه علوم و معارف اسلامی را به دست آوردند.

این رتبه‌ها در کنار موفقیت‌های پژوهشی، ادبی و قرآنی، بخشی از تلاش دانش‌آموزان صدرا در سال جاری را نشان می‌دهند. از یک سو، دانش‌آموزانی در رقابت‌های علمی و پژوهشی به نتیجه رسیده‌اند و از سوی دیگر، تعدادی از آن‌ها توانسته‌اند در آزمون سراسری نیز رتبه‌های خوبی کسب کنند.

محمدمهدی و امیرمحمد، دو دانش‌آموزی که به مدرسه بازنگشتند

محمدمهدی حسینخانی و امیرمحمد احمدی، دانش‌آموزان پایه دوازدهم دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در ناحیه یک کرمان بودند. آن‌ها در سال آخر دبیرستان درس می‌خواندند، سالی که برای بسیاری از هم‌سن‌وسالانشان با امتحان‌های پایانی، کنکور و فکرکردن به آینده همراه است. اما مسیر زندگی این دو نوجوان، پیش از آنکه فرصت ادامه پیدا کند، ناتمام ماند.

محمدمهدی و امیرمحمد در کنار تحصیل، در فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی مدرسه حضور داشتند. امیرمحمد همچنین یکی از خادمان شهدای کرمان بود و در این عرصه فعالیت می‌کرد. زندگی آن‌ها، مانند بسیاری از نوجوانان، تنها به کلاس و کتاب محدود نمی‌شد، بخشی از وقتشان را نیز به فعالیت‌هایی اختصاص می‌دادند که در فضای فرهنگی و مذهبی دنبال می‌شد.

این دو دانش‌آموز تصمیم داشتند در قالب نیروهای جهادی برای کمک‌رسانی به مردم مناطق جنگ‌زده و مشارکت در آواربرداری خانه‌های مسکونی راهی تهران شوند. اما در جریان اقامت در منزل اقوامشان در قم، حملات آمریکایی ـ صهیونیستی به مناطق مسکونی این شهر، زندگی آن‌ها را پایان داد و هر دو به شهادت رسیدند.

آن‌ها دیگر فرصت نکردند سال آخر دبیرستان را به پایان برسانند، نتیجه امتحان‌هایشان را ببینند یا برای ادامه تحصیل تصمیم بگیرند. نام محمدمهدی حسینخانی و امیرمحمد احمدی، از این پس با خاطره دو دانش‌آموزی همراه است که در کنار فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی، برای کمک به دیگران نیز تصمیمی در سر داشتند، تصمیمی که فرصت عملی‌کردنش از آن‌ها گرفته شد.

قصه مدارس صدرا، در کلاس‌ها و زندگی دانش‌آموزان

مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، آموزش عمومی را با مطالعه تخصصی‌تر علوم و معارف اسلامی همراه کرده‌اند. موفقیت‌های دانش‌آموزان این مدارس در کنکور، پژوهش‌های علمی، رقابت‌های ادبی و مسابقات قرآنی، نمونه‌هایی از مسیرهایی است که آن‌ها در سال‌های تحصیل دنبال می‌کنند.

اما قصه این مدارس فقط در رتبه‌ها و عنوان‌ها خلاصه نمی‌شود. در کنار کارنامه‌های موفق، زندگی روزمره دانش‌آموزان، تجربه‌هایشان در کلاس درس، رابطه با معلمان و دوستان و فعالیت‌هایی که بیرون از برنامه درسی انجام می‌دهند نیز بخشی از هویت هر مدرسه را شکل می‌دهد.

نام محمدمهدی حسینخانی و امیرمحمد احمدی نیز در همین روایت جای می‌گیرد، دو نوجوان که تحصیلشان در صدرا با فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی همراه بود و فرصت ادامه مسیر زندگی را نیافتند.