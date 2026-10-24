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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

انبار چوب قاچاق در اسلامشهر لو رفت؛ یک نفر دستگیر شد

انبار چوب قاچاق در اسلامشهر لو رفت؛ یک نفر دستگیر شد

اسلامشهر- فرمانده انتظامی اسلامشهر از کشف ۳۵ تن انواع چوب قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در یک انبار و دستگیری یک متهم در جریان عملیات پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین مهرعلیان، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۵ تن انواع چوب قاچاق در یک انبار و دستگیری یک نفر در اسلامشهر خبر داد و گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی درباره نگهداری چوب قاچاق در انباری در اسلامشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، محل نگهداری چوب‌ها را شناسایی کردند و با هماهنگی قضائی، در بازرسی از این انبار ۳۵ تن انواع چوب قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر با اشاره به برآورد ارزش محموله مکشوفه از سوی کارشناسان به میزان ۳۰ میلیارد ریال خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6988041

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