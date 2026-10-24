حزب الله : ارتش و مقاومت، ارکان محافظت از حاکمیت لبنان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عمار، نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در گفتگو با المنار تأکید کرد که برخی می‌خواهند میان مقاومت و دولت اختلاف بیندازند، اما حزب الله نمی‌خواهد وارد هیچ‌گونه مشکلی با دولت شود.

وی خاطرنشان کرد که ارتش و مقاومت، دو رکن صیانت از حاکمیت ملی، صلح داخلی و وحدت ملی در لبنان هستند.

عمار در این مصاحبه اظهار داشت که تلاش برای پیوند دادن محموله کامیون ظهر البیدر با مسائل داخلی به منظور شیطنت علیه حزب‌الله است و این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. وی همچنین تاکید کرد که تماس وزیر خارجه آمریکا و مطالبات او، تعدی به قانون اساسی نهادهای لبنان و دخالت در امور لبنان است.

این نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد که رابطه میان جنبش امل و حزب‌الله در بالاترین سطح از صداقت و هماهنگی قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که کسانی که روی ایجاد اختلاف میان آن دو حساب کرده اند، از این کار دست بردارند.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پایان سخنان خود تأکید کرد که سرزمین های اشغال شده لبنانی، جز با مقاومت آزاد نخواهد شد.