به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان بعدازظهر شنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش‌وپرورش خراسان شمالی که با محوریت تجلیل از دانش‌آموزان برتر کنکور سراسری در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: سال تحصیلی گذشته با وجود محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از آموزش مجازی، با تلاش فرهنگیان، همراهی خانواده‌ها و حمایت مسئولان استان به پایان رسید و دانش‌آموزان توانستند در آزمون سراسری شرکت کنند.

وی با اشاره به بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان استان افزود: میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم خراسان شمالی افزایش یافته و این روند نشان‌دهنده تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش، معلمان و دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای معدل امتحانات نهایی در برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر نتایج تحصیلی و تقویت کیفیت آموزش در مدارس استان تأکید کرد.

متقیان با بیان اینکه عملکرد شهرستان‌های استان در امتحانات نهایی متفاوت است، بر ضرورت بررسی نتایج هر منطقه و تدوین برنامه‌های متناسب برای ارتقای سطح آموزشی دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی همچنین عدالت آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان را از موضوعات مهم آموزش‌وپرورش دانست و اظهار کرد: بررسی جزئیات و راهکارهای تحقق عدالت آموزشی در جلسات آینده شورای آموزش‌وپرورش ادامه خواهد یافت.