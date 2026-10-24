به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدعلی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور در ادامه سفر به استان آذربایجان شرقی از مجموعه صنعتی آمیکو و مرکز آموزش علمی کاربردی این گروه بازدید کرد.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در جریان بازدید از امکانات پیشرفته این مرکز، از جمله آزمایشگاه‌های رنگ و مواد، کارگاه‌های ماشین‌ابزار، جوشکاری و تراشکاری که دقیقاً در کنار خطوط تولید قرار دارند، بر اهمیت آموزش های مهارتی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: مأموریت بنیادین دانشگاه جامع علمی کاربردی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای واقعی بازار کار است و تعامل با مجموعه‌های پیشرو صنعتی مانند گروه آمیکو، مسیری کوتاه برای تحقق این هدف است.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با اتخاذ رویکردی پویا، بر توسعه همکاری‌های اثربخش در حوزه آموزش‌های مهارتی و بازمهندسی رشته‌ها بر اساس نیازهای جاری صنعت تأکید دارد تا از اتلاف منابع جلوگیری شده و دانش‌آموختگان مستقیماً وارد چرخه اشتغال شوند.

علی اکبری تصریح کرد: قرار گرفتن مرکز آموزش علمی آمیکو در داخل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی کشور، همان ایده‌آل ما برای آموزش تقاضامحور است و این مرکز با ارائه رشته‌های متنوعی از جمله فنی مکانیک خودرو، لجستیک و زنجیره تأمین، کنترل کیفیت و حسابداری صنعتی، دقیقاً پاسخگوی نیازهای عملیاتی صنعت است.

گفتنی است مرکز آموزش علمی‌کاربردی آمیکو از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد. اکنون این مرکز آموزشی دارای ۹۶ نفر دانشجو می باشد که در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های مونتاژ سیستم های مکانیکی، لجستیک و زنجیره تامین خودرو، کنترل کیفیت خودرو، مکانیک خودرو، نقشه کشی صنعتی، ایمنی کار و حفاظت فنی و طراحی و نقشه کشی صنعتی مشغول به تحصیل هستند و از این مرکز تاکنون بالغ بر ۴۶۰ نفر فارغ التحصیل شده اند.

قرار گرفتن این مرکز آموزش علمی کاربردی در داخل یکی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی و تولیدی خودرو در گروه صنعتی آمیکو و دارا بودن تمامی امکانات مورد نیاز بر اساس استانداردهای آموزشی از جمله آزمایشگاه رنگ، آزمایشگاه مواد، کارگاه های ماشین ابزار، جوشکاری، تراشکاری، کارگاه مکانیک، کتابخانه، سایت رایانه، کلاس های مشرف به محیط واقعی کار از ویژگی های بارز این مرکز آموزشی است.