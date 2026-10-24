به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح شنبه در حاشیه آغاز رسمی سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این طرح همزمان با سراسر کشور آغاز شده و بر پایه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و بررسی میدانی بخشی از داده‌ها اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران در اجرای سرشماری افزود: در سرشماری سال ۱۳۹۵ اطلاعات تمام خانوارها به‌صورت مستقیم جمع‌آوری شد، اما در شیوه جدید، داده‌های موجود در سامانه‌های مختلف با یکدیگر تطبیق داده می‌شوند و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق مراجعه حضوری راستی‌آزمایی خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری، یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از ویژگی‌های این روش برشمرد و تصریح کرد: این رویکرد امکان دسترسی سریع‌تر به اطلاعات جمعیتی و مسکن و به‌روزرسانی آنها را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را در بخش‌های مختلف فراهم سازد.

فعالیت ۷۹ مأمور آمارگیری در ۱۲ شهرستان

رمضانی با تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای سرشماری در استان گفت: برای بررسی میدانی اطلاعات، ۲۵ هزار مکان در نظر گرفته شده است و مأموران آمارگیری با مراجعه به منازل و مؤسسات، اطلاعات ثبت‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی از آموزش تخصصی ۷۹ مأمور آمارگیری برای اجرای این طرح خبر داد و افزود: این نیروها با پشتیبانی کارشناسان فناوری اطلاعات، فعالیت خود را در ۱۲ شهرستان چهارمحال و بختیاری آغاز کرده‌اند.

به گفته رمضانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز به همراه نیروهای اجرایی از ساعت ۷:۳۰ به شهرستان‌های استان اعزام شده‌اند تا عملیات جمع‌آوری و راستی‌آزمایی اطلاعات در مکان‌های تعیین‌شده انجام شود.

وی همچنین از پیش‌بینی ۱۲ نیروی تلفنی برای ارتباط با خانوارها خبر داد و اظهار کرد: این نیروها از کارکنان حوزه آمارگیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هستند و برای دریافت و پیگیری اطلاعات مورد نیاز، از سرشماره‌های اعلام‌شده با خانوارها تماس می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری از شهروندان خواست با مأموران تلفنی سرشماری همکاری کنند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

رمضانی با تأکید بر ضرورت اطمینان شهروندان از هویت مأموران آمارگیری بیان کرد: نیروهای اجرایی دارای کارت مأموریت، کارت شناسایی و پوشش مشخص مرکز آمار ایران هستند و مردم می‌توانند هنگام مراجعه حضوری، مدارک شناسایی آنان را بررسی کنند.

ثبت اطلاعات خانوارها با پاسخ به ۴۵ پرسش

وی با اشاره به جزئیات فرایند آمارگیری گفت: در جریان مراجعه میدانی، ۴۵ پرسش از خانوارها مطرح می‌شود؛ بنابراین، آماده بودن اطلاعات و مدارک مورد نیاز می‌تواند به تسریع روند جمع‌آوری داده‌ها کمک کند.

رمضانی زمان اجرای عملیات میدانی را از دوم آبان تا پایان این ماه اعلام کرد و افزود: همکاری مراکز بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط در این بازه زمانی برای پیشبرد مناسب سرشماری ضروری است.

وی همچنین بر نقش فرمانداران در اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: فرمانداران که مسئولیت مدیریت اجرایی سرشماری در شهرستان‌ها را بر عهده دارند، باید با استفاده از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، همکاری لازم را با ستادهای سرشماری داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت مأموران، در افزایش دقت سرشماری و ارتقای کیفیت داده‌های جمع‌آوری‌شده مؤثر است.

رمضانی در پایان تأکید کرد: تکمیل فرایند سرشماری به جمع‌آوری اطلاعات از مکان‌های تعیین‌شده، به‌روزرسانی داده‌ها و بارگذاری نهایی آنها در سامانه‌های مربوطه وابسته است.