هسته گزینش قوه قضائیه اردبیل رتبه نخست استان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل، هسته گزینش قوه قضائیه استان اردبیل در ارزیابی هیأت عالی گزینش کشور، رتبه نخست را در میان هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی استان کسب کرد و این موفقیت در پی بازرسی و ارزیابی هیأت عالی گزینش کشور از هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل به دست آمد.

در این ارزیابی، بازرسان هیأت عالی گزینش کشور به مدت یک هفته در استان اردبیل مستقر شدند و عملکرد هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار دادند.

در همین راستا، شهریار کریمی، مدیر هسته گزینش قوه قضائیه استان اردبیل، طی مراسمی که در استانداری اردبیل برگزار شد، از سوی دبیر هیأت عالی گزینش کشور مورد تجلیل قرار گرفت.