به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هانا اینبیندر که با بازی در ۵ فصل سریال تحسین شده «هک‌ها» در کنار جین اسمارت برای شبکه اچ‌بی‌او مکس به شهرتی جدی دست یافت، از حضورش در کانون توجه استفاده کرده تا درباره مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی که به آنها علاقه دارد، از تغییرات اقلیمی گرفته تا هوش مصنوعی و البته برجسته‌ترین آنها در سال‌های اخیر یعنی سرنوشت مردم فلسطین در بحبوحه جنگ رژیم صهیونیستی و غزه، صحبت کند.

او که در پایان سخنرانی پذیرش جایزه امی ۲۰۲۵ خود، خواستار «فلسطین آزاد» شد، ماه پیش در کنار دیگر فعالان هالیوودی طرفدار فلسطین مانند سوزان ساراندون، در اعتراض به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل متحد، دستگیر شد.

در حالی که برخی از افراد مشهور ممکن است سکوت در مورد دیدگاه‌های سیاسی خود را انتخاب کنند، برای اینبیندر، انتخاب دیگری جز صحبت کردن وجود ندارد.

اینبیندر روز جمعه در جشنواره نیویورکر در مورد مسئولیتی که برای صحبت در مورد باورهایش احساس می‌کند، گفت: من این را حداقل کار ممکن می‌دانم. فکر می‌کنم ما در زمانی زندگی می‌کنیم که شاید بدترین نقطه در تاریخ بشر باشد. فکر می‌کنم تهدید هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی ما را به این قلمرو سوق می‌دهد و می‌دانم که چه تعداد چشم به من دوخته شده است. می‌دانم این حرف‌ها چه تفاوتی می‌تواند ایجاد کند. از منظر مالی می‌دانم. می‌دانم که می‌توانم پول جمع کنم. این کار را انجام داده‌ام و بنابراین می‌دانم افرادی مثل خودم و افرادی با پلتفرم‌های حتی بزرگتر می‌توانند تفاوت ملموسی در جهان ایجاد کنند و برای من، موضوع بسیار خاص موضوع فلسطین است و واقعاً گزینه دیگری در این حد اهمیت نمی‌بینم.

اینبیندر به ریچل سایم نویسنده نشریه نیویورکر گفت: من با دوستانم که از قبل ضدصهیونیست بودند در رویداد «اگر نه اکنون» شرکت کردم و با این جامعه یهودی شگفت‌انگیز آشنا شدم تا سفری را در خودم شروع کنم که بتوانم تبلیغاتی را که به طور سیستماتیک به ما القا می‌شود، کنار بگذارم. وقتی همه اینها را کنار گذاشتم، تازه متوجه شدم که باید خودم را با دانش زیادی مسلح کنم و دوره بازآموزی را پشت سر بگذارم. وقتی احساس کردم که به این سطح رسیدم شروع به صحبت کردم زیرا فکر می‌کنم وقتی ماجرا را آنطور که هست می‌بینید، دیگر نمی‌توانید جلوی خودتان را بگیرید. البته فکر کنم بعضی‌ها می‌توانند! اما فکر می‌کنم این موضوع ذاتاً با ارزش‌ها و حس عدالت من گره خورده و احساس می‌کردم باید زمان از دست رفته را جبران کنم زیرا مدت زیادی ناخودآگاه همدست این سیستم بودم. باید نظرم را عوض می‌کردم، باید یاد می‌گرفتم و باید رشد می‌کردم و این کاری است که سعی کرده‌ام انجام دهم.

اینبیندر در ادامه سخنانش از «صداهای جدید شگفت‌انگیزی» که از فلسطین به گوشش رسید، تمجید کرد، به ویژه از انس الشریف روزنامه‌نگار الجزیره که در آگوست ۲۰۲۵ در حمله هوایی اسرائیل شهید شد، یاد کرد.

اینبیندر در جمع تماشاگرانی که بلیت خریده بودند تا در این نشست باشند و با دقت به سخنان او در مورد دیدگاه‌هایش در مورد درگیری خاورمیانه گوش می‌دادند، گفت: صحنه‌هایی وجود دارد که وقتی به این روزنامه نگار فکر می‌کنم، به یاد می‌آورم. احساس می‌کنم شاهد پیشرفت زندگی این مرد بوده‌ام که اسرائیل او را ترور کرد. آنها می‌دانستند که او و دیگر روزنامه‌نگاران شب‌ها در چادر می‌خوابند و او را به دلیل صدای تأثیرگذارش کشتند. او یک دختر زیبا و یک پسر تازه متولد شده داشت و جان خود را برای گفتن حقیقت در مورد جنایات اسرائیل به خطر انداخت و به همین دلیل کشته شد. به دلیل فلسطینی بودن کشته شد.

با توجه به آنچه برای الشریف اتفاق افتاد، اینبیندر می‌گوید در مقایسه با آن هرگونه ضرر یا فداکاری که او برای صحبت در حمایت از فلسطین تجربه خواهد کرد، ناچیز است.

وی گفت: وقتی درباره فلسطین صحبت می‌کنم، وقتی می‌گویم این حداقل است، هیچ چیز روی زمین وجود ندارد که بتوانم از دست بدهم یا فدا کنم. این قطره‌ای در دریا خواهد بود تا با باورنکردنی‌ترین انسان‌هایی که در زندگی‌ام دیده‌ام و فداکاری‌هایی که کرده‌اند، برابری کنم، بنابراین می‌خواهم توجه را به روزنامه‌نگارانی مانند انس و بسیاری مانند او که ساکت شدند، جلب کنم. ما هنوز اینجا هستیم و وظیفه داریم داستان‌های آنها را روایت کنیم. همه ما مسئولیت داریم، به خصوص به عنوان آمریکایی‌هایی که به عنوان مالیات‌دهندگانی که پولشان صرف تأمین مالی نسل‌کشی می‌شود، همدست هستیم. ما مسئولیت داریم که صحبت کنیم و تا پایان نسل‌کشی متوقف نشویم.

سخنان اینبیندر با تشویق پرشور حضار روبه‌رو شد و جمعی از حاضران پس از اظهار نظر وی درباره نسل‌کشی از جا بلند شدند و برایش دست زدند.

انس الشریف یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌ها در گزارشگری نسل‌کشی جنگ غزه بود که با وجود صدور مکرر دستورهای تخلیه و تهدیدهای مستقیم به جانش از سوی نیروهای ارتش اسرائیل، از ترک شمال غزه خودداری کرد. او به‌رغم بمباران‌ها، کشتارها و جابه‌جایی اجباری مردم، هر روز گزارشگری می‌کرد و اغلب در شرایطی با خطر جدی و کمبود مزمن نیازهای اولیه به کار ادامه می‌داد. گزارش‌های او تصاویر و شهادت‌های حیاتی از یکی از صعب‌الوصول‌ترین مناطق جنگی جهان را در اختیار مخاطبان قرار داد. سال ۲۰۲۴، تیم رویترز به رهبری الشریف، جایزه پولیتزر خبری فوری را برای عکس‌های «خام و فوری» خود که جنگ غزه را مستند کرده بودند، دریافت کرد.