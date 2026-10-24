به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدکاظم موحدی‌آزاد، پیش از ظهر شنبه در آیین معارفه دادخدا سالاری به‌ عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری استان کرمان و تکریم حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس‌کل سابق این مجموعه، که در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد، با اشاره به شرایط استان کرمان گفت: قضاوت در کرمان به معنای ایستادن در خط مقدم امنیت است و مدیری که مسئولیت ریاست‌کل دادگستری این استان را بر عهده می‌گیرد، باید شجاع، عادل، قاطع، پرکار و بدون ملاحظه باشد.

وی با اشاره به وجود جرائمی همچون موادمخدر و قاچاق سوخت در استان کرمان افزود: دادخدا سالاری، رئیس‌کل جدید دادگستری استان کرمان، از ویژگی‌های لازم برای این مسئولیت برخوردار است؛ همان‌طور که حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس‌کل سابق دادگستری استان نیز چنین ویژگی‌هایی داشت.

دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان عنوان کرد: این استان مهد علما، شعرا و ادبا بوده و هست و فرزندی همچون حاج‌قاسم سلیمانی را در دامان خود پرورش داده است.

وی ادامه داد: مردم کرمان ولایتمدار و وفادار به ارزش‌ها هستند و در تمام دوران‌ها محکم ایستاده‌اند و از ارزش‌های خود دفاع کرده‌اند.

موحدی‌آزاد، همچنین با اشاره به مشکلات مردم در برخی مناطق استان کرمان بیان کرد: خشکسالی در بخش‌هایی از استان کرمان مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است که باید این مسائل پیگیری شود.

وی در ادامه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س)، در آیین تکریم و معارفه مسئولان دادگستری استان کرمان، مسئولیت‌های قضایی را امانتی دانست که باید با انجام صحیح وظایف به فرد دیگری سپرده شود و گفت: در این مراسم، امانتی از یک امانتدار که وظیفه خود را انجام داده است، به فرد دیگری واگذار می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به جایگاه امانت و عدالت در آیات الهی اظهار کرد: امانت در کنار عدالت ذکر شده است و این موضوع نشان می‌دهد که قضاوت و مدیریت قضایی، امانتی مهم است. همچنین عدالت نیز پروژه‌ای مشترک به شمار می‌رود که همه باید برای تحقق آن دست‌به‌دست هم دهند تا جامعه بتواند روی سعادت را ببیند.

موحدی‌آزاد، با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مردم و پرهیز از تبعیض در دستگاه قضایی تصریح کرد: رئیس‌کل دادگستری نباید برای فرد قدرتمند چراغ سبز و برای شخص ضعیف چراغ قرمز روشن کند؛ بلکه باید در رسیدگی به پرونده‌ها، قانون و عدالت را برای همه یکسان اجرا کند.

وی رعایت تقوا، رفتار بدون تبعیض، رسیدگی سریع و در عین حال بدون شتاب‌زدگی به پرونده‌ها، مردم‌داری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تعامل با دستگاه‌های مختلف را از الزامات مدیریت قضایی دانست.

دادستان کل کشور در ادامه به جایگاه مدیران قضایی در شکل‌گیری نگاه عمومی به دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: مردم، قوه قضائیه را ابتدا در چهره مدیران قضایی می‌بینند و از نحوه رفتار آنان درباره این مجموعه قضاوت می‌کنند؛ ازاین‌رو، رئیس‌کل دادگستری به‌عنوان مدیر قضایی، آیینه این چهره است.

موحدی‌آزاد، افزود: رئیس‌کل دادگستری علاوه بر پاسداری از استقلال و سلامت قضات، وظیفه هماهنگی میان قضات، واحدهای قضایی، قوه مجریه، نمایندگان، اقشار مختلف مردم و نهادهای مردمی را نیز بر عهده دارد.

وی با تأکید بر لزوم بی‌طرفی قضات و صبوری در برخورد با مراجعان اظهار کرد: قاضی باید بی‌طرف و باحوصله باشد و رئیس‌کل دادگستری نیز هنگام رسیدگی به مراجعات مردمی باید با صبر و حوصله برخورد کند، از کوره در نرود و حقوق متهمان را سلب نکند.

دادستان کل کشور ادامه داد: قانون بر دادن مهلت و صدور اخطاریه تأکید دارد تا فرد بتواند در صورت تمایل با وکیل و آمادگی لازم در دادگاه حاضر شود و تفهیم اتهام صورت گیرد؛ بنابراین، نباید به کسی ظلم کنیم.

موحدی‌آزاد، برای تبیین ضرورت عدالت و تسلط بر نفس در امر قضاوت، خاطره‌ای از سال‌های ابتدایی انقلاب نقل کرد و گفت: در آن دوران، متهمی را نزد حاکم شرع آوردند که به سمت رئیس دادگاه آب دهان انداخت؛ اما قاضی دستور داد او را ببرند و روز دیگری بیاورند، زیرا در آن شرایط نمی‌توانست محاکمه‌اش کند.

وی افزود: این متهم در روز دوم نیز همان رفتار را تکرار کرد و دوباره بازگردانده شد. در روز سوم، متهم از قاضی پرسید که آیا به آن مأمور حرفی زده است؛ زیرا مأمور دو سیلی محکم به او زده بود. این حاکم شرع که فردی عادل و مسلط بر هوای نفس خود بود، به متهم گفت که می‌تواند آن مأمور را قصاص کند؛ اما متهم وقتی با عدالت قاضی مواجه شد، به دست و پای او افتاد و از قصاص صرف‌نظر کرد.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دولت اظهار کرد: رئیس‌جمهور ما صادق و بااخلاص است و استانداران نیز صادق هستند و همه دست‌به‌دست هم داده‌اند.

وی ادامه داد: دولت در تأمین امکانات با سختی‌هایی مواجه بود، اما به دلیل صداقت، توکل به خداوند و ایستادگی در پشت سر رهبری، امروز وضعیت به جایی رسیده است که ایمان قاطع دارم پیش‌بینی رهبر شهید محقق خواهد شد و آمریکا به زانو درمی‌آید و شکست این کشور را خواهیم دید.

موحدی‌آزاد، با اشاره به سخنان شهید حاج‌قاسم سلیمانی درباره جنگ گفت: شهید حاج‌قاسم سلیمانی نیز گفته بود که شما این جنگ را شروع می‌کنید، اما پایان آن را ما ترسیم می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به تحولات بازار نفت اظهار کرد: نفت از ۱۱۷ دلار عبور کرده و به ۱۵۰ دلار خواهد رسید و این نقطه اضمحلال آمریکاست و ترامپ شکست را خواهد پذیرفت. جبهه مقاومت به رهبری سید مجتبی خامنه‌ای در تمام جبهه‌ها جشن پیروزی خواهد گرفت.

دادستان کل کشور در پایان به حضور شبانه مردم در خیابان‌ها پس از جنگ اشاره کرد و گفت: بعضی از این افراد از بستگان من هستند و با سختی‌های معیشتی مواجه‌اند، اما حتی یک شب هم خیابان را تعطیل نکرده‌اند که این حضور، بعثتی است که رهبر شهید پیش‌بینی کرده است.