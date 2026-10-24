حجت الاسلام علی رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح ویژه برنامه‌های ایام فاطمیه در شهرستان کبودرآهنگ اظهار کرد: در راستای هماهنگی و برنامه‌ریزی هرچه بهتر مراسم چهار جلسه هماهنگی با مسئولان هیئت‌های مذهبی و کانون مداحان برگزار و جلسات در بخش‌های شیرین‌سو، گل‌تپه و بخش مرکزی تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است.

‌وی با اشاره به تشکیل کاروان‌های فاطمی افزود: این کاروان‌ها متشکل از سخنرانان و مداحان مطرح کشوری هستند که روستا به روستا اعزام می‌شوند و مراسم عزاداری ایام فاطمیه را در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌کنند.

مدیر تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ در ادامه به ویژه برنامه‌های بخش آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی ویژه‌ای مربوط به ایام فاطمیه برای مدارس با همکاری مربیان پرورشی و اعضای «طرح امین» برگزار خواهد شد که این برنامه‌ها شامل برگزاری مسابقات فاطمی، برنامه‌های فرهنگی و پرده خوانی برای دانش‌آموزان و... می‌شود.

‌وی با اشاره به اینکه با هماهنگی های انجام شده نمایشگاه فاطمی در مدرسه «علامه هندی» برگزار شده که مورد استقبال قرار گرفته است، افزود: در این نمایشگاه حوادث مربوط به شهادت حضرت زهرا (س)، وقایع مدینه و بیت ایشان و محل نازل حدیث کسا بازسازی شده است و در زنگ‌های تفریح مدرسه مواکب فاطمی با مسئولیت خود دانش‌آموزان از دانش آموزان دیگر پذیرایی می‌کنند.

حجت الاسلام رستمی درباره حضور مبلغان دینی بیان کرد: هم‌اکنون ۸۰ مبلغ در منطقه فعال هستند که شامل ۵۲ روحانی مقیم شهرستان و دفتر تبلیغات اسلامی اعزامی از قم می‌شوند و همچنین ۲۸ مبلغ خانم برای پاسخگویی به سوالات و احکام شرعی حضور اعزام شده‌اند.

وی درخصوص موضوع سخنرانی‌ها در ایام فاطمیه اضافه کرد: سخنرانان در ایام فاطمیه علاوه بر تبیین سیره حضرت زهرا (س)، موضوع حجاب و عفاف را در سخنرانی های خود مطرح می‌کنند.

مدیر تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ در پایان خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری در تکایا، حسینیه‌ها و روضه‌های خانگی آغاز شده و با همکاری، دهیاری‌ها و سایر ارگان‌ها، فضاسازی، سیاه‌پوشی ادارات، معابر و ورودی روستاها به نحو شایسته‌ای انجام شده است.