توزیع ۳ هزار دوز واکسن آنفلوانزا در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پاریان زیتونی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ضرورت پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا و کاهش عوارض ناشی از این بیماری اظهار کرد: مادران باردار، افراد بالای ۶۵ سال، افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، کودکان زیر پنج سال به‌ویژه کودکان زیر دو سال و همچنین افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و خاص، از جمله گروه‌هایی هستند که باید توجه ویژه‌ای به واکسیناسیون آنفلوانزا داشته باشند.

وی افزود: واکسیناسیون سالانه آنفلوانزا یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خطر ابتلا به شکل شدید بیماری و عوارض ناشی از آن، به‌ویژه در افراد پرخطر است.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز بر اهمیت اطلاع‌رسانی به گروه‌های هدف و تسهیل دسترسی افراد واجد شرایط به خدمات واکسیناسیون تأکید کرد.

افراد واجد شرایط می‌توانند برای اطلاع از نحوه دریافت واکسن آنفلوانزا به مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان مراجعه کنند.