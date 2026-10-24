سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به صورت ترکیبی و متفاوت از قبل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که با ارتباط وبیناری استانداران سراسر کشور و حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: امروز جلسه وبیناری با حضور رئیس‌جمهور محترم، استانداران سراسر کشور و مسئولان زیربط در ارتباط با موضوع سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ تشکیل شد.

وی با اشاره به تفاوت این دوره از سرشماری با دوره‌های قبل افزود: امسال سرشماری با دوره‌های قبلی که کاملاً به صورت حضوری بود متفاوت است؛ این طرح یک شیوه ترکیبی است که بخشی از آن بر اساس اطلاعات و داده‌هایی که از طریق ثبت احوال، ثبت پستی و ثبت فعالیت‌ها و سایر شاخص‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جاهایی نیز به صورت حضوری انجام خواهد شد.

استاندار خوزستان با اشاره به مسئولیت اجرای این طرح تصریح کرد: مسئولیت این کار بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و همکاران محترمشان خواهد بود و دستگاه‌های زیربط نیز قطعاً کمک خواهند کرد و امیدواریم با همکاری مردم، آمار دقیقی به دست آوریم.

موالی‌زاده با تأکید بر اهمیت آمار دقیق خاطرنشان کرد: آمار، پایه برنامه‌ریزی است و هرچه آمار ما دقیق‌تر باشد، می‌تواند واقعیت امر را در موضوعات مختلف به ما نشان دهد و اطلاعات کامل و کافی برای برنامه‌ریزی مناسب در اختیار ما قرار دهد.

وی با اشاره به اهداف برنامه‌ریزی مبتنی بر آمار اظهار کرد: با آمار دقیق می‌توانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای حل مشکلات مردم و روند توسعه استان داشته باشیم و این مسیر را به حول و قوه الهی ادامه دهیم.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر همکاری همه‌جانبه گفت: طبیعتاً فرمانداران محترم و مسئولان شهرستانی همه کمک خواهند کرد تا سرشماری دقیق، جامع و کاملی به شکلی که اشاره شد در استان داشته باشیم و امیدواریم با همراهی مردم شریف خوزستان، این طرح با موفقیت به انجام برسد.