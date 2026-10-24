به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور در دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی و جمعی از حامیان دولت چهاردهم در شهرستان نمین، اقدامات و خدمات دولت در جریان جنگ‌های تحمیلی و پس از آن را در چارچوب سیاست‌ها و رویکردهای نظام تشریح کرد و گفت: همه باید در گفتار و عمل برای تقویت وحدت و همبستگی ملی تلاش کنیم و با ایفای نقش مشورتی، در مسیر رفع مشکلات مردم گام برداریم.

وی پرهیز از اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌های غیرضروری را ضروری دانست و بر تقویت همدلی و تعامل با مدیریت اجرایی استان و شهرستان‌ها تاکید کرد.

در ادامه، فرماندار نمین و حاضران دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند و بر تداوم هم‌اندیشی میان مسؤولان و فعالان سیاسی و اجتماعی برای پیگیری مسائل شهرستان تاکید شد.