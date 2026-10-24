به گزارش خبرگزاری مهر از ساتبا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شماره ۰۵/۱۴۹۱۴۴ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، سازوکار تأمین ارز برای بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اعطاشده به طرح‌های تجدیدپذیر را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

بر اساس این ابلاغیه، ارز موردنیاز برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و همچنین وجه التزام تأخیر تأدیه دین، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی تأمین خواهد شد. نرخ مبنای تأمین ارز نیز نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شده است.

این موضوع در تبصره ۲، جزء ۸، بند «ل» با عنوان «ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی» در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، با عنوان «تسهیلات ارزی و ضمانت‌نامه‌های ارزی» درج شده است.

متقاضیان برای اطلاع از جزئیات ضوابط و شرایط اجرای این ابلاغیه می‌توانند به بخش مقررات ارزی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir مراجعه کنند.