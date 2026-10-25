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۳ آبان ۱۴۰۵، ۵:۵۴

ارتباط خطر بیماری قلبی ناشی از یائسگی زودرس با قندخون

ارتباط خطر بیماری قلبی ناشی از یائسگی زودرس با قندخون

یک مطالعه جدید می‌گوید زنانی که زودتر از موعد وارد دوره یائسگی می‌شوند، ممکن است در معرض خطر بیشتر ابتلا به مشکلات قلبی باشند که بخشی از آن به دلیل سطح قند خون بالاتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند زنانی که دوره یائسگی آنها قبل از ۴۰ سالگی رخ داده است، با میزان بالاتری از بیماری قلبی و مقاومت به انسولین مواجهند.

«زایلینگ زینگ»، محقق ارشد و استادیار اپیدمیولوژی در دانشگاه A&M فلوریدا، در یک نشست خبری گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که مقاومت به انسولین ممکن است یکی از مسیرهای مهم مرتبط با یائسگی زودرس با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی باشد و اهمیت سلامت قلبی-متابولیک را در زنانی که قبل از ۴۰ سالگی یائسگی را تجربه می‌کنند، برجسته می‌کند.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که حدود ۱٪ از زنان یائسگی زودرس را تجربه می‌کنند و در حال حاضر مشخص شده است که در معرض خطر بیشتر مشکلاتی مانند بیماری قلبی و پوکی استخوان هستند.

برای مطالعه جدید، آنها بیش از ۴۷۰۰ زن بین ۴۵ تا ۶۴ سال را که قبلاً یائسگی را تجربه کرده بودند، پیگیری کردند تا عواملی را که ممکن است به توضیح ارتباط بین یائسگی زودرس و بیماری قلبی کمک کند، بررسی کنند.

نتایج نشان داد که یائسگی زودرس در مقایسه با یائسگی در سن ۴۵ سالگی یا بعد از آن، با ۱۹٪ افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و ۳۰٪ افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب، اما نه سکته مغزی یا نارسایی قلبی، مرتبط است.

محققان گفتند که یائسگی زودرس همچنین با ۹٪ افزایش سطح انسولین همراه بود که حدود ۱۹٪ از ارتباط آن با بیماری قلبی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، یائسگی زودرس بین ۴۰ تا ۴۴ سالگی با هیچ گونه افزایش خطر مشکلات سلامت قلب همراه نبود.

دکتر «استفانی فابیون»، مدیر پزشکی انجمن یائسگی، گفت: «زنانی که قبل از ۴۰ سالگی یائسگی را تجربه می‌کنند، با خطر بیشتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی مواجه هستند، اما دلایل این افزایش خطر به طور کامل درک نشده است.»

فابیون در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که مقاومت به انسولین ممکن است یکی از مسیرهای بیولوژیکی درگیر باشد. درک بهتر این مکانیسم‌ها ممکن است به شناسایی فرصت‌هایی برای مداخله زودهنگام و استراتژی‌های شخصی‌تر برای کاهش خطر قلبی عروقی طولانی مدت در زنان مبتلا به یائسگی زودرس کمک کند.»

کد مطلب 6988079

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