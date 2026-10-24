به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان هواشناسی کشور، با صدور هشدار سطح نارنجی از سوی این سازمان، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در کنار احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و تحمیل خسارت به محصولات بخش کشاورزی از فردا در ۴ استان کشور خبر داده شده است.

بر پایه داده‌های منتشرشده در این اطلاعیه، نواحی شمالی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین مناطق مرکزی و جنوبی استان کرمان، طی روز یکشنبه با رگبارهای باران نسبتاً شدید، وقوع رعدوبرق، بارش تگرگ و وزش تندبادهای موقتی مواجه خواهند شد.

پیامدهای این وضعیت ناپایدار جوی می‌تواند به شکل لغزندگی سطح محورهای مواصلاتی، افت میدان دید افقی، بروز اختلال در رفت‌وآمدهای جاده‌ای، سقوط یا شکستگی درختان قدیمی و آسیب دیدن سازه‌های موقت بروز پیدا کند. از همین رو، ارگان‌های اجرایی، مجموعه‌های مدیریت شهری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های امدادرسان جهت لایروبی کانال‌ها، پاک‌سازی آب‌روها و باز نگه‌داشتن دهانه پل‌ها در وضعیت آماده‌باش کامل مستقر شده‌اند.

در همین راستا، کارشناسان هواشناسی ضمن پافشاری بر ضرورت پرهیز شهروندان و جامعه عشایری از هرگونه تردد، توقف و برپایی چادر در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیر مسیل‌ها، به فعالان بخش کشاورزی و باغداران هشدار دادند که با در نظر گرفتن خطرات احتمالی خسارت به اراضی، در سریع‌ترین زمان ممکن محصولات رسیده و آماده برداشت را جمع‌آوری کرده و به انبارهای سرپوشیده و محیط‌های امن انتقال دهند.