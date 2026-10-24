به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیسلاو کامیش، وزیر دفاع لهستان روز جمعه اعلام کرد که کشورش خواهان میزبانی از تسلیحات هسته‌ای آمریکا در چارچوب برنامه «مشارکت هسته‌ای» و همچنین تسلیحات هسته‌ای فرانسه در قالب طرح بازدارندگی هسته‌ای است.

او تأکید کرد که این دو گزینه با یکدیگر منافاتی ندارند و ورشو قصد دارد گام‌به‌گام مشارکت در برنامه هسته‌ای آمریکا را دنبال کند و هم‌زمان توان دفاعی خود را در چارچوب «چتر هسته‌ای» پیشنهادی فرانسه توسعه دهد. وی افزود تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سطح متحدان انجام می‌شود.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان پیش‌تر اعلام کرده بود که ورشو به دنبال استقلال بیشتر در حوزه تسلیحات هسته‌ای است و با فرانسه درباره طرحی برای بازدارندگی هسته‌ای، شامل استقرار بخشی از زرادخانه هسته‌ای این کشور در لهستان، مذاکره می‌کند.

در مقابل، روسیه طی سال‌های اخیر از افزایش فعالیت‌های ناتو در نزدیکی مرزهای غربی خود انتقاد کرده است. مقام‌های روسی هشدار داده‌اند که گسترش توان هسته‌ای کشورهای اروپایی و افزایش بودجه‌های نظامی ناتو می‌تواند به تشدید نظامی‌گری و رقابت تسلیحاتی منجر شود.