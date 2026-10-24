  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

لهستان به دنبال استقرار تسلیحات هسته‌ای آمریکا و فرانسه در خاک خود است

لهستان به دنبال استقرار تسلیحات هسته‌ای آمریکا و فرانسه در خاک خود است

وزیر دفاع لهستان اعلام کرد ورشو قصد دارد هم‌زمان با پیگیری مشارکت در برنامه هسته‌ای آمریکا، همکاری با فرانسه در زمینه بازدارندگی هسته‌ای را توسعه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولادیسلاو کامیش، وزیر دفاع لهستان روز جمعه اعلام کرد که کشورش خواهان میزبانی از تسلیحات هسته‌ای آمریکا در چارچوب برنامه «مشارکت هسته‌ای» و همچنین تسلیحات هسته‌ای فرانسه در قالب طرح بازدارندگی هسته‌ای است.

او تأکید کرد که این دو گزینه با یکدیگر منافاتی ندارند و ورشو قصد دارد گام‌به‌گام مشارکت در برنامه هسته‌ای آمریکا را دنبال کند و هم‌زمان توان دفاعی خود را در چارچوب «چتر هسته‌ای» پیشنهادی فرانسه توسعه دهد. وی افزود تصمیم‌گیری درباره این موضوع در سطح متحدان انجام می‌شود.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان پیش‌تر اعلام کرده بود که ورشو به دنبال استقلال بیشتر در حوزه تسلیحات هسته‌ای است و با فرانسه درباره طرحی برای بازدارندگی هسته‌ای، شامل استقرار بخشی از زرادخانه هسته‌ای این کشور در لهستان، مذاکره می‌کند.

در مقابل، روسیه طی سال‌های اخیر از افزایش فعالیت‌های ناتو در نزدیکی مرزهای غربی خود انتقاد کرده است. مقام‌های روسی هشدار داده‌اند که گسترش توان هسته‌ای کشورهای اروپایی و افزایش بودجه‌های نظامی ناتو می‌تواند به تشدید نظامی‌گری و رقابت تسلیحاتی منجر شود.

کد مطلب 6988086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها