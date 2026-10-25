به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان که در سه فصل گذشته با هدایت محمد کشاورز سه جام قهرمانی به دست آورده پس از گذشت ۹ هفته از لیگ برتر فوتسال با چهار پیروزی، چهار تساوی و یک شکست در جایگاه ششم جدول ۱۴ تیمی قرار گرفته است. آماری که اگرچه به‌تنهایی برای قضاوت درباره سرنوشت این تیم در ادامه فصل کافی نیست اما نشان می‌دهد قهرمان پرافتخار فوتسال ایران هنوز نتوانسته انتظارات را به‌طور کامل برآورده کند.

گیتی‌پسند سال‌هاست که با هدف قهرمانی وارد رقابت‌های لیگ برتر می‌شود و سابقه این تیم نیز چنین انتظاری را ایجاد کرده است. هفت عنوان قهرمانی و هفت نایب‌قهرمانی در لیگ برتر این تیم اصفهانی را به یکی از پرافتخارترین مجموعه‌های فوتسال ایران تبدیل کرده است؛ تیمی که معمولاً از آن به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی یاد می‌شود و حضورش در کورس بالای جدول اتفاقی غیرمنتظره نیست.

ولی با این اوصاف نتایج گیتی‌پسند در ۹ هفته ابتدایی فصل جاری با تصویری که از این تیم در سال‌های گذشته شکل گرفته فاصله دارد. چهار تساوی در کنار چهار پیروزی و یک شکست حاصل عملکرد تیمی است که برای رقابت بر سر قهرمانی به ثبات بیشتری در نتیجه‌گیری نیاز دارد. گیتی‌پسند تاکنون ۱۶ امتیاز کسب کرده و در رتبه ششم ایستاده است جایگاهی که در این مقطع از فصل می‌تواند زنگ هشداری برای کادر فنی و مجموعه باشگاه باشد.

امتیازهایی که می‌توانند سرنوشت‌ساز شوند

یکی از مهم‌ترین نکات در عملکرد گیتی‌پسند پس از گذشت ۹ هفته از لیگ برتر فوتسال چهار تساوی این تیم است. نتایجی که در کنار چهار پیروزی و یک شکست قهرمان پرافتخار فوتسال ایران را با ۱۶ امتیاز در رتبه ششم جدول ۱۴ تیمی قرار داده است. از دست رفتن امتیازها در دیدارهایی که گیتی‌پسند برای پیروزی در آن‌ها به میدان می‌رود نشان می‌دهد این تیم برای بازگشت به جمع مدعیان اصلی قهرمانی باید در نتیجه‌گیری ثبات بیشتری داشته باشد.

بررسی عملکرد گیتی‌پسند در هفته‌های ابتدایی نشان می‌دهد مشکل این تیم صرفاً به خلق موقعیت و طراحی حملات مربوط نمی‌شود بلکه ضعف در استفاده از فرصت‌های گلزنی و گل خوردن در موقعیت‌هایی که حریف تهدید جدی ایجاد نمی‌کند به یکی از چالش‌های اصلی اصفهانی‌ها تبدیل شده است. گیتی‌پسند در جریان بازی موقعیت‌های متعددی خلق می‌کند و در بازی‌سازی و گردش توپ توانایی بالایی دارد اما در بسیاری از صحنه‌ها نمی‌تواند برتری خود را به گل تبدیل کند. در سوی دیگر دریافت گل‌های نسبتاً آسان باعث می‌شود تلاش تیم برای رسیدن به پیروزی با دشواری بیشتری همراه شود مسئله‌ای که در نهایت به از دست رفتن امتیازهای مهم می‌انجامد.

کشاورز و آزمون تازه در گیتی‌پسند

محمد کشاورز در سه فصل گذشته سه جام قهرمانی برای گیتی‌پسند به ارمغان آورده و همین کارنامه موفق انتظارات از این تیم را در فصل جاری افزایش داده است. گیتی‌پسند با چنین پیشینه‌ای همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود اما نتایج هفته‌های ابتدایی فصل جاری نشان می‌دهد این تیم برای حفظ جایگاه خود در جمع مدعیان باید مشکلاتش را برطرف کند.

چالش اصلی گیتی‌پسند در ادامه رقابت‌ها تبدیل برتری فنی و موقعیت‌های گلزنی به امتیازهای کامل است. این تیم برای رسیدن به اهداف خود باید دقت بیشتری در ضربات پایانی داشته باشد و هم‌زمان با کاهش اشتباهات دفاعی مانع از آن شود که حریفان با استفاده از فرصت‌های محدود به گل برسند. در رقابت فشرده لیگ برتر تکرار تساوی‌ها می‌تواند فاصله گیتی‌پسند با صدر جدول را افزایش دهد و مسیر قهرمانی را دشوارتر کند.

از آنجایی که تنها ۹ هفته از لیگ برتر فوتسال سپری شده گیتی‌پسند همچنان فرصت دارد با برطرف کردن مشکلات گلزنی و ضعف‌های دفاعی امتیازهای ازدست‌رفته را جبران کند و بار دیگر به جمع مدعیان اصلی قهرمانی بازگردد. بی‌شک برای تیمی با سابقه هفت قهرمانی در لیگ برتر هفته‌های پیش رو اهمیت زیادی دارد و کشاورز و شاگردانش باید هرچه زودتر راهی برای بهبود روند نتیجه‌گیری خود پیدا کنند.