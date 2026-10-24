به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه ظهر شنبه در سومین جلسه ستاد سرشماری مازندران با اشاره به اهمیت آمارهای دقیق در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، اظهار کرد: شناخت واقعیت‌های جمعیتی، به‌ویژه با توجه به حضور جمعیت شناور و غیربومی در مازندران، از الزامات مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی برای توسعه استان است.

وی با بیان اینکه در سرشماری امسال بخش عمده اطلاعات از طریق داده‌های ثبتی و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شود، افزود: مراجعه میدانی به خانوارهای منتخب با هدف بررسی صحت اطلاعات موجود و تکمیل داده‌های مورد نیاز صورت می‌گیرد؛ رویکردی که ضمن ارتقای کیفیت آمارها، کاهش هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری به شهروندان را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر نقش اطلاعات جمعیتی در سیاست‌گذاری‌های استانی تصریح کرد: دسترسی به داده‌های معتبر، زمینه را برای برآورد دقیق‌تر نیازهای زیرساختی، برنامه‌ریزی خدمات عمومی، توسعه مناطق شهری و روستایی و توزیع متناسب اعتبارات بر اساس شرایط واقعی هر منطقه فراهم می‌کند.

کریم‌پور ملکشاه با تشریح مراحل اجرایی سرشماری گفت: برای برخی سرپرستان خانوار که اطلاعات آن‌ها به تکمیل نیاز دارد، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود تا از طریق سامانه «دولت من» نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند. بر اساس اعلام صورت‌گرفته، مهلت این مرحله تا پنجم آبان تعیین شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی بررسی میدانی اطلاعات حدود ۶۲ هزار خانوار در استان خبر داد و اظهار کرد: این تعداد بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، حدود پنج درصد خانوارهای مازندران را شامل می‌شود و مأموران سرشماری با مراجعه به خانوارهای منتخب، اطلاعات ثبت‌شده را بررسی و نواقص احتمالی را شناسایی خواهند کرد.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در مازندران با هشدار درباره احتمال سوءاستفاده از عنوان سرشماری برای کلاهبرداری تأکید کرد: پیامک‌های رسمی مرکز آمار ایران فاقد لینک هستند؛ بنابراین شهروندان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و اعتماد به پیامک‌های مشکوک خودداری کنند.

کریم‌پور ملکشاه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح ملی خاطرنشان کرد: فرمانداران به‌عنوان رؤسای ستادهای سرشماری شهرستانی و سایر دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای مطلوب سرشماری را فراهم کنند.

وی تأمین امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز، معرفی کارشناسان مرتبط، تعیین محل استقرار ستادهای شهرستانی و فراهم‌سازی امکانات ارتباطی و پشتیبانی را از جمله الزامات اجرای مناسب این طرح برشمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان با دعوت از شهروندان برای همکاری در اجرای سرشماری گفت: مأموران این طرح با لباس مخصوص و کارت شناسایی معتبر به خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند و همکاری مردم در ارائه و تأیید اطلاعات صحیح، نقش مهمی در افزایش دقت و اعتبار آمارهای جمعیتی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: سرشماری ثبتی‌مبنا، افزون بر فراهم کردن تصویری دقیق‌تر از وضعیت جمعیتی استان، ابزاری مهم برای مدیریت جمعیت شناور و هدایت منابع و امکانات به سمت نیازهای واقعی مازندران است و نتایج آن می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر برای توسعه متوازن استان قرار گیرد.