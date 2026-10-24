به گزارش خبرگزاری مهر، اگر این روزها پای درد دل خانواده‌هایی بنشینید که فرزند محصل در خانه دارند، یک ترجیع‌بند مشترک و نگران‌کننده می‌شنوید: آن هم هزینه‌های کمرشکن معلم خصوصی، کلاس‌های تقویتی چندمیلیونی و کتاب‌های تست سنگینی که هر چند ماه یک‌بار با ویرایش جدید در ویترین کتاب‌فروشی‌ها ظاهر می‌شوند. در دنیایی که متاسفانه گاهی کیفیت آموزش به عمق جیب والدینی گره خورده که فقط می‌خواهند آینده تحصیلی فرزندشان را تضمین کنند، یک اتفاق تازه و ملموس در فضای دیجیتال کشور شکل گرفته است. سامانه‌ای به نام «آی‌نو» با پشتیبانی «همراه اول» دست‌به‌کار شده تا مفهوم عدالت آموزشی را از یک شعار روی کاغذ، به یک واقعیت ملموس روی صفحه گوشی و لپ‌تاپ بچه‌ها تبدیل کند.

پوشش همه‌جانبه تمام پایه‌ها

آی‌نو فقط یک وب‌سایت ساده برای تماشای کلیپ‌های درسی نیست. پلتفرمی هوشمند و فراگیر است که تمام مقاطع تحصیلی را از اولین روزهای ورود کودک به دبستان در پایه اول تا آخرین دقایق کنکور و پایه دوازدهم زیر چتر خود گرفته است. این مجموعه توانسته برای هر سه رشته اصلی دبیرستان یعنی ریاضی، تجربی و انسانی و رشته هنر و آمادگی کنکور فرهنگیان بستری کامل و یکدست برای یادگیری فراهم کند. تدریس تمام دروس کاملا منطبق با آخرین تغییرات کتب رسمی آموزش و پرورش است و مدرسان مجموعه با وسواس فراوان محتوا را به‌روزرسانی می‌کنند تا در صورت کوچک‌ترین ویرایش در متن کتب درسی، فیلم‌های آموزشی نیز بلافاصله بازبینی و اصلاح شوند.

کیفیت تدریس در آی‌نو به شکلی پایه‌ریزی شده که خط‌به‌خط مفاهیم کتاب درسی توضیح داده شود و هیچ ابهامی در ذهن دانش‌آموز باقی نماند، به طوری که نیاز به حضور در کلاس‌های حضوری پرهزینه به صفر برسد. علاوه بر آموزش کتب درسی، تمهیدات ویژه‌ای برای گذرگاه‌های حساس تحصیلی در نظر گرفته شده است. دانش‌آموزان پایه ششم و نهم که رویای قبولی در مدارس استعدادهای درخشان را دارند، با تهیه اشتراک‌های مقطع دبستان یا متوسطه اول، هم به آموزش‌های تیزهوشان و تکنیک‌های تست‌زنی دسترسی پیدا می‌کنند و هم ویدیوهای سایر پایه‌های همان مقطع برایشان باز می‌شود. برای داوطلبان کنکور هم اشتراک اختصاصی کنکور تعریف شده که پکیجی جامع شامل مرور کتاب درسی، جمع‌بندی کنکوری و آمادگی کامل برای امتحانات نهایی را در بر می‌گیرد؛ نکته‌ای که با توجه به تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی در سرنوشت کنکوری‌ها، نقشی حیاتی بازی می‌کند.

بانک ۶۰۰ هزار سوالی

جذابیت فنی آی‌نو فراتر از ضبط و پخش ویدیوهای آموزشی است و نقطه قوت آن در موتور «آزمون شبیه‌ساز» خودش را نشان می‌دهد. با خرید هر اشتراک، پنل آزمون‌ساز به‌صورت اتوماتیک و نامحدود برای کاربر فعال می‌شود؛ بستری که بیش از ۶۰۰ هزار سوال استاندارد را در دل خود جای داده است. در این بخش، دانش‌آموز در نقش طراح آزمون خودش ظاهر می‌شود و می‌تواند تعداد سوال‌ها، مدت‌زمان پاسخگویی، درجه سختی مباحث و حتی اعمال نمره منفی را طبق برنامه مطالعاتی خود تنظیم کند. بلافاصله پس از اتمام آزمون هم کارنامه، درصدها و پاسخنامه تشریحی و تستی نمایش داده می‌شود تا فرآیند یادگیری کامل شود. علاوه بر این ابزار قدرتمند، در پیوست ویدیوهای درسی بخشی تحت عنوان «آزمون تثبیت» گنجانده شده که به پایداری مطالب تازه آموخته‌شده در حافظه بلندمدت کمک می‌کند.

فلسفه قیمت‌گذاری عادلانه و مرزهای شفاف خدمات

شاید با دیدن سطح کیفی اساتید و گستردگی ابزارهای این سامانه، این تصور ایجاد شود که تهیه اشتراک آن نیازمند بودجه سنگینی است، اما واقعیت ماجرا در نگاه متولیان آی‌نو پنهان است. مدیران این پلتفرم قیمت‌ها را در پایین‌ترین سطح ممکن نگه داشته‌اند، زیرا باور دارند آموزش باکیفیت و دسترسی به اساتید تراز اول، حق تمام فرزندان ایران است و نباید شرایط مالی خانواده‌ها مانعی در مسیر موفقیت علمی دانش‌آموز شود.

در کنار این نگاه منصفانه، شفافیت سامانه در تعریف دامنه خدماتش نیز جالب توجه است. آی‌نو روی هدف اصلی خود یعنی تدریس خط‌به‌خط، رفع اشکال، ارائه نمونه‌سوالات امتحانات نهایی و شبیه‌سازی آزمون متمرکز مانده و وارد حوزه‌های جانبی نشده است. بنابراین این سامانه مدرک تحصیلی صادر نمی‌کند و مراحل اداری مدرک همچنان از طریق سازوکار رسمی وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود.

چند فوت‌وفن ساده برای ورود راحت به مدرسه آنلاین

برای استفاده بهینه و بدون دردسر از سامانه، کافی است کاربران چند نکته فنی ساده را مد نظر داشته باشند. ورود به سایت از طریق آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم توصیه شده است. هنگام درج شماره تلفن همراه برای ثبت‌نام، کیبورد دستگاه باید روی حالت انگلیسی قرار داشته باشد. خاموش بودن پروکسی یا فیلترشکن و بررسی تنظیمات گوشی برای اطمینان از مسدود نبودن پیامک‌های تبلیغاتی نیز مانع از بروز تاخیر در دریافت کد تایید ورود می‌شود.

آی‌نو هیچ اشتراکی را به‌صورت چشم‌بسته به کاربران پیشنهاد نمی‌دهد؛ به محض تکمیل ثبت‌نام اولیه، ۳ ویدیو از هر درس به‌صورت کاملا رایگان باز می‌شود تا دانش‌آموز و والدین با سنجش شیوه تدریس اساتید، با اطمینان کامل بسته اشتراک مورد نیاز خود را بخرند.

دسترسی به مدرسان کشوری از هر نقطه ایران

سامانه آی‌نو با پایبندی به چشم‌انداز «یادگیری بدون محدودیت»، فاصله جغرافیایی و شکاف امکانات میان مدارس پایتخت و سایر نقاط کشور را به کمترین میزان رسانده است. چه دانش‌آموزی در یک کلان‌شهر به دنبال نکات ریز امتحان نهایی باشد و چه محصلی در نقطه‌ای دورافتاده در پی آمادگی برای آزمون تیزهوشان، همگی با چند کلیک به مدرسانی مجرب متصل می‌شوند. علاقه‌مندان برای آغاز یادگیری، تماشای رایگان نمونه تدریس‌ها و دریافت اشتراک می‌توانند به وب‌سایت آی‌نو به آدرس ino.school سر بزنند و در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره پشتیبانی ۰۲۱۲۸۴۲۵۵۱۰ تماس بگیرند یا از طریق شناسه @ino_school_admin در شبکه‌های اجتماعی با تیم پشتیبانی در ارتباط باشند.