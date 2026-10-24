علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی، آسمان استان تا روز چهارشنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد در بیشتر مناطق استان طی این مدت شدت زیادی نخواهد داشت و عمدتاً به‌صورت ملایم می‌وزد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی روزهای آینده گفت: دمای هوا امشب نیز روند کاهشی خواهد داشت، اما از روز یکشنبه تا چهارشنبه تغییرات قابل‌توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند ادامه داد: از روز پنج‌شنبه با ورود موجی ناپایدار به جو منطقه، شرایط جوی استان تغییر می‌کند و در کنار تشدید وزش باد، کاهش نسبی دما نیز دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت این موج در برخی ساعات روزهای پنج‌شنبه و جمعه موجب بارندگی در نقاط مختلف استان خواهد شد و احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به ناپایداری‌های پیش‌بینی‌شده برای پایان هفته، بر توجه به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی در روزهای آینده تأکید کرد.