به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص تفاوت قیمت کشف‌شده با ارزش برآوردی در عرضه‌های اولیه به روش ترکیبی، اظهار کرد: هر گزارش ارزش‌گذاری با وجود اتکا به اطلاعات مالی و اصول تحلیلی بر پایه روش‌ها و مفروضات زمان تهیه گزارش انجام می‌شود و منعکس‌کننده قضاوت ارزش‌گذار در آن تاریخ است. در زمان عرضه اولیه قیمت کشف‌شده حاصل تعامل ارزیابی‌ها و سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران واجد شرایط در تاریخ عرضه اولیه است و عدم برابری قیمت کشف‌شده با برآورد ارزش‌گذار امری طبیعی است.

شیرازی با مرور تاریخچه‌ای از فرایند کشف قیمت در روش ترکیبی، اظهار کرد: بررسی عرضه‌های پیشین نشان می‌دهد که قیمت کشف‌شده در برخی موارد بالاتر یا پایین‌تر از ارزش‌گذاری بوده و در تعدادی از عرضه‌ها نیز تطابق میان این دو رقم وجود داشته است.

وی در تشریح این موضوع، افزود: به عنوان مثال در عرضه‌ نمادهای شفام، هانیکو و کوچین، قیمت کشف‌شده بین ۹ تا ۱۸ درصد بالاتر از ارزش‌گذاری بود. در عرضه‌های خنور، وپایا و کانسار، قیمت کشف‌شده با قیمت اعلام‌شده در گزارش ارزش‌گذاری همپوشانی داشت؛ در حالی که در عرضه‌هایی همچون شمس، ومپنا و اخشان، قیمت کشف‌شده بین ۱۷ تا ۲۳ درصد پایین‌تر از قیمت برآوردشده در گزارش ارزش‌گذاری بوده است.

شیرازی با تاکید بر نقش فاصله زمانی ارزش‌گذاری تا عرضه اولیه و تغییرات بنیادین بازار در تعیین قیمت و همچنین شرایط بازار سرمایه به طور نمونه در رابطه با نماد «سیمکات» اظهار کرد: از تاریخ مبنای ارزش‌گذاری (۳۱ اردیبهشت‌ماه) تا زمان عرضه، شاخص کل فرابورس ۱۳۵ درصد و شاخص کل بورس ۱۱۷ درصد رشد داشته‌ است، از این رو کشف قیمت بالاتر این نماد نسبت به گزارش ارزش‌گذاری امری طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه در روش ترکیبی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با تحلیل اطلاعات شرکت، شرایط بازار و چشم‌انداز آن، در فرایند کشف قیمت مشارکت می‌کنند، افزود: این سازوکار زمینه شکل‌گیری قیمت بر مبنای خرد جمعی را فراهم می‌کند.