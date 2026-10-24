به گزارش خبرگزاری مهر، نرم‌افزار همراه «موسوعه اهل البیت علیهم‌السلام القرآنیه» در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی شیعه و تولیت آستان مقدس حسینی، حجت‌الاسلام والمسلمین خیرالدین، رئیس دارالقرآن آستان مقدس حسینی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، در جوار حرم مطهر امام حسین (ع) رونمایی شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز نور در زمینه گردآوری و دیجیتال‌سازی منابع علوم اسلامی، به تشریح پیشینه تولید نرم‌افزارها و پایگاه‌های علمی این مجموعه و نقش فناوری‌های نوین در تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع اصیل اسلامی پرداخت.



وی با اشاره به قابلیت‌های نرم‌افزار همراه «موسوعة أهل البیت علیهم‌السلام القرآنیة» اظهار کرد: این نرم‌افزار محتوای دانشنامه ۶۰ جلدی اهل‌بیت (ع) را در بستری دیجیتال در اختیار محققان و علاقه‌مندان قرار می‌دهد و امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات این مجموعه را فراهم می‌کند.



رئیس مرکز نور، قابلیت گفت‌وگوی هوشمند با محتوای دانشنامه را از ویژگی‌های برجسته این نرم‌افزار دانست و افزود: پژوهشگران می‌توانند پرسش‌های علمی و تخصصی خود را به زبان طبیعی مطرح کنند و پاسخ‌هایی مستند به محتوای این مجموعه دریافت کنند.



این قابلیت، علاوه بر فراهم‌کردن امکان مراجعه مستقیم به منابع، ظرفیت بهره‌گیری از هوش مصنوعی را برای جست‌وجوی دقیق‌تر و هدفمندتر اطلاعات علمی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.



تسهیل پژوهش‌های قرآنی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی



تولید این نرم‌افزار در چارچوب برنامه‌های دارالقرآن کریم آستان مقدس حسینی برای توسعه ابزارهای پژوهشی، تسهیل دسترسی به محتوای دانشنامه و پاسخ‌گویی به نیازهای علمی طلاب، دانشگاهیان و پژوهشگران انجام شده است.



این برنامه کاربردی با بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی و اتصال هم‌زمان به لغت‌نامه‌های عربی و فارسی، فرایند جست‌وجو و بازیابی اطلاعات را تسهیل می‌کند و بستری برای پشتیبانی از مطالعات قرآنی و پژوهش‌های مرتبط با میراث اهل‌بیت (ع) فراهم می‌آورد.



در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی شیعه و تولیت آستان مقدس حسینی، از تلاش‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در زمینه نشر و ترویج معارف اسلامی با استفاده از فناوری‌های نوین قدردانی کرد.



رونمایی از این نرم‌افزار را می‌توان گامی در مسیر توسعه ابزارهای نوین پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای تسهیل دسترسی محققان به منابع و متون اسلامی ارزیابی کرد.



گسترش همکاری‌های علمی مرکز نور با نهادهای عراقی



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در ادامه سفر خود به عراق با شماری از مقامات فرهنگی، دانشگاهی و حوزوی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.



این دیدارها با محوریت توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، تقویت دیپلماسی علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال در حوزه پژوهش و احیای نسخ خطی انجام شد.



تأکید بر همکاری با دانشگاه‌های عراق



رئیس مرکز نور در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این مرکز در این کشور ارائه کرد.



در این نشست، زمینه‌های گسترش همکاری با وزارت علوم و نهادهای دانشگاهی عراق بررسی شد و اباذری نیز آمادگی رایزنی فرهنگی را برای حمایت از توسعه فعالیت‌های علمی مرکز نور اعلام کرد.



رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای معرفی و گسترش خدمات علمی و پژوهشی مرکز نور تأکید کرد.



بهرامی در دیدار با رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی العالمیه در عراق، مستقر در شهر کاظمین، درباره گسترش همکاری‌های علمی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر طلاب از محصولات و ظرفیت‌های هوش مصنوعی مرکز نور گفت‌وگو کرد.



برگزاری نشست‌های تخصصی علمی و کارگاه‌های عملی با هدف آشنایی طلاب با محصولات و خدمات مرکز نور و آموزش نحوه استفاده از قابلیت‌های نوین فناوری در پژوهش‌های حوزوی، از محورهای توافق‌شده در این نشست بود.



بررسی کاربرد هوش مصنوعی در احیای نسخ خطی



رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بخش دیگری از برنامه‌های سفر خود به عراق، از مرکز «الإمام الحسین علیه‌السلام للمخطوطات والتحقیق» وابسته به آستان مقدس حسینی بازدید کرد.



در این بازدید، مدیران و کارشناسان مرکز نسخ خطی گزارشی از فرایند احیا، بازسازی، مرمت و نگهداری آثار کهن ارائه کردند.



بهرامی نیز ظرفیت‌های تخصصی مرکز نور را در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پژوهش و پردازش متون اسلامی تشریح کرد.



بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در پروژه‌های آینده، به‌ویژه استفاده از هوش مصنوعی در احیا و بازسازی نسخ خطی، از محورهای اصلی این بازدید بود.

