به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مسئولان استانی، همزمان با سراسر کشور در اصفهان آغاز شد.

این دوره از سرشماری برای نخستین بار با رویکرد ثبتی‌مبنا و با تکیه بر اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی کشور انجام می‌شود؛ رویکردی که با هدف کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تسهیل فرایند جمع‌آوری اطلاعات جمعیتی و مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در جلسه وبیناری آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اشاره به ابعاد اجرای این طرح در استان اظهار کرد: نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار اصفهانی در این عملیات سرشماری مشمول هستند و برای بررسی میزان دقت اطلاعات و راستی‌آزمایی داده‌ها، به ۷۵ هزار خانوار به‌عنوان نمونه مراجعه حضوری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی سرشماری از دوم آبان‌ماه آغاز شده است، افزود: اجرای این طرح تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و اطلاعات موردنیاز خانوارها با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی موجود جمع‌آوری و بررسی می‌شود.

استاندار اصفهان با اشاره به فرایند تکمیل اطلاعات خانوارها تصریح کرد: برای افرادی که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های ثبت‌احوال، فراجا، شرکت پست و سامانه املاک و اسکان وجود ندارد یا اطلاعات ثبت‌شده آن‌ها نامعتبر و مخدوش است، پیامک‌هایی از سوی مرکز آمار ایران ارسال می‌شود.

جمالی‌نژاد ادامه داد: خانوارهای دریافت‌کننده پیامک ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به صفحه سرشماری در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، موسوم به سامانه «دولت من»، اطلاعات موردنیاز را تکمیل یا اطلاعات قبلی خود را اصلاح کنند.

وی با تأکید بر نقش اطلاعات دقیق جمعیتی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات عمومی، از شهروندان خواست در اجرای این طرح ملی همکاری کنند و اطلاعات صحیح را در اختیار سامانه مربوط قرار دهند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مرحله غیرحضوری سرشماری از ۲۵ مهرماه با ارسال پیامک به افراد مشمول آغاز شده است و عملیات میدانی نیز در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده اجرا می‌شود. مأموران سرشماری با لباس مشخص، کارت شناسایی رسمی و ابلاغ مربوطه به خانوارهای منتخب مراجعه خواهند کرد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ نهمین دوره سرشماری کشور و نخستین دوره با رویکرد ثبتی‌مبناست. در این شیوه، به‌جای اتکای گسترده به مراجعه مستقیم به خانوارها، اطلاعات موجود در پایگاه‌ها و سامانه‌های معتبر کشور مبنای اصلی قرار می‌گیرد و مراجعه حضوری به نمونه‌های منتخب برای ارزیابی صحت داده‌ها انجام می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران پیش‌تر تأکید کرده است که اطلاعات در اختیار این مرکز به‌صورت گمنام قرار می‌گیرد و قرار نیست برای اهدافی مانند مالیات مورد استفاده قرار گیرد.

اجرای این طرح با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت جمعیت، خانوارها و مسکن، زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه استان‌ها، توزیع متناسب امکانات و خدمات و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر را فراهم می‌کند.