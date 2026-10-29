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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

جوان ۳۰ ساله قمی از چاله آسانسور نجات یافت

جوان ۳۰ ساله قمی از چاله آسانسور نجات یافت

قم-مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از نجات جوانی ۳۰ ساله خبر داد که بر اثر سقوط از طبقه چهارم یک ساختمان در حال ساخت در خیابان انسجام، از ناحیه سر و گردن دچار آسیب جدی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندیه پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آتش‌نشانان قم در پی سقوط یک جوان ۳۰ ساله از طبقه چهارم ساختمان در حال ساخت به داخل چاله آسانسور، عملیات امداد و نجات را برای خارج کردن وی از محل حادثه آغاز کردند.

وی افزود: این حادثه در خیابان انسجام قم رخ داد و نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی پس از حضور در محل، اقدامات لازم را برای دسترسی به مصدوم و نجات وی انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به وضعیت جسمانی مصدوم بیان کرد: این جوان بر اثر سقوط از ارتفاع، از ناحیه سر و گردن دچار آسیب‌دیدگی جدی شده بود و به همین دلیل، عملیات نجات با حساسیت ویژه و رعایت ملاحظات ایمنی انجام شد.

زندیه گفت: نیروهای اعزامی از دو  واحد عملیاتی آتش‌نشانی قم در محل حادثه حضور یافتند و با اجرای عملیات امداد و نجات، جوان مصدوم را از چاله آسانسور خارج کردند.

وی افزود: با توجه به آسیب‌دیدگی سر و گردن مصدوم، آتش‌نشانان هنگام انجام عملیات، شرایط جسمانی وی و ملاحظات ایمنی لازم برای انتقال او را مدنظر قرار دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات نجات و خارج کردن مصدوم از چاله آسانسور، این جوان برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
 

کد مطلب 6988109

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