به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی با حضور حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، در این دادسرا به بهره‌برداری رسید و از این پس تمامی مراحل ارجاع پرونده‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود.

حمیدرضا کریمی در آیین راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: استقرار سامانه ارجاع هوشمند در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه برای گسترش عدالت الکترونیک و هوشمندسازی فرایندهای قضایی در دستور کار قرار گرفت و اکنون این طرح به مرحله اجرا رسیده است.

وی با اشاره به اهداف راه‌اندازی این سامانه افزود: فراهم‌کردن بستری شفاف و قانون‌مند برای مدیریت پرونده‌های قضایی از مهم‌ترین دلایل اجرای این طرح است. با استفاده از این سازوکار، پرونده‌ها به‌صورت متوازن و نظام‌مند میان شعب مختلف توزیع می‌شوند و زمینه برای افزایش دقت در فرایند ارجاع فراهم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق طرفین پرونده را از دیگر دستاوردهای مورد انتظار این سامانه برشمرد و تصریح کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود مدیریت بار کاری شعب و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

کریمی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح به معنای مداخله در استقلال قضات نیست، گفت: سامانه ارجاع هوشمند ابزاری برای سامان‌دهی بهتر امور و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است و استقلال قضایی شعب در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها همچنان محفوظ خواهد بود.

وی در ادامه از تلاش‌های کارکنان حوزه فناوری اطلاعات و مجموعه قضایی و اداری دادسرا برای راه‌اندازی این سامانه قدردانی کرد و افزود: دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با هدف تحول دیجیتال، اصلاح فرایندهای اداری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، اقدامات خود را ادامه می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد که اجرای سامانه ارجاع هوشمند، ضمن افزایش رضایت‌مندی مراجعان، به بهبود شاخص‌های عملکردی دادسرا و ارتقای روند ارائه خدمات قضایی منجر شود.