به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای درباره سوانح جاده‌ای اخیر خوزستان گفت: در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، شاهد چند حادثه دلخراش بودیم که منجر به درگذشت جمعی از هم‌استانی‌ها شد و این اخبار دردناک و جانگداز، احساسی را ایجاد می‌کند که گویی اعضای خانواده خود ما در این جاده‌ها جان باخته‌اند.

وی با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار افزود: به همه بازماندگان این حوادث از صمیم قلب ابراز همدردی می‌کنم و امیدوارم خداوند متعال روح این عزیزان از دست‌رفته را غریق رحمت الهی کند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.

استاندار خوزستان با اشاره به عوامل مؤثر در بروز تصادفات تصریح کرد: وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، چند عامل وجود دارد؛ یکی از عوامل اساسی، وضعیت جاده‌هاست که بعضاً دچار مشکلاتی هستند و در اولین فرصت ممکن و در همین هفته جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد و دستگاه‌های زیربط را دعوت می‌کنیم تا اصلاح هندسی معابر و نقاط حادثه‌خیز انجام شود.

موالی‌زاده با اشاره به عامل دوم خاطرنشان کرد: موضوع استاندارد نبودن خودروها و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، از دیگر عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش تخلفات رانندگی اظهار داشت: عامل سوم، بحث رانندگی و احتیاطی است که باید صورت بگیرد اما متأسفانه بعضاً انجام نمی‌شود؛ سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، استفاده از موبایل هنگام رانندگی یا پرداختن به کاری که حواس راننده را از رانندگی منحرف می‌کند، از جمله این موارد است.

استاندار خوزستان با اشاره به خستگی و خواب‌آلودگی به عنوان عامل مهم تصادفات گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از تصادفات به علت خستگی و خواب‌آلودگی رخ می‌دهد و خواهش من از همه این است که هر کجا و در هر نقطه از جاده و در هر زمانی احساس خستگی کردند، در گوشه‌ای توقف کنند، استراحت مختصری داشته باشند و پس از رفع خستگی و خواب‌آلودگی با شرایط بهتری رانندگی را ادامه دهند.

موالی‌زاده با تأکید بر حفظ جان رانندگان و سرنشینان اظهار داشت: اگر در هنگام رانندگی احساس خستگی کردید، آبی به صورت خود بزنید و با شرایط بهتر رانندگی را ادامه دهید؛ زیرا هم جان خود و هم جان سرنشینان خودرو در خطر است و باید این مسئولیت را جدی گرفت.

استاندار خوزستان در پایان با بیان تجربه شخصی خود از این حوادث گفت: همه تلاش خود را برای کاهش این حوادث به کار خواهیم گرفت؛ از دست دادن عزیزان در این جاده‌ها بسیار سخت و دردناک است و برای خود من نیز این اتفاق افتاده و کسانی از نزدیکان ما در همین جاده‌ها جان خود را از دست داده‌اند و کاملاً درک می‌کنم که بازماندگان در چه شرایط دشواری قرار دارند؛ از همه می‌خواهم که جان خود و سرنشینان خودرو را در خطر قرار ندهند.