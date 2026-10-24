باتمانی: ورودی استعلامات منابع طبیعی کرمانشاه ۳۷ درصد افزایش یافت

افشین باتمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۳۷ درصدی درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه پاسخگویی به استعلامات اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی اظهار کرد: با وجود افزایش قابل توجه حجم ورودی استعلامات و محدودیت‌های متعدد ایجادشده در سال جاری، روند رسیدگی به درخواست‌ها در استان همچنان با سرعت مطلوبی ادامه دارد و کرمانشاه در این زمینه از عملکردی ممتاز در سطح کشور برخوردار است.

رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت پاسخگویی دقیق و به‌موقع به استعلامات افزود: رسیدگی مناسب به درخواست‌های ثبت‌شده، علاوه بر تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان، در بهبود عملکرد سامانه پنجره واحد زمین استان نیز نقش مؤثری دارد.

باتمانی ادامه داد: کیفیت و سرعت پاسخگویی به استعلامات، از جمله شاخص‌های اثرگذار در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند در ارتقای جایگاه سازمان منابع طبیعی در این ارزیابی‌ها مؤثر باشد.

وی با اشاره به پراکندگی درخواست‌ها در شهرستان‌های استان تصریح کرد: بیشترین حجم استعلامات ثبت‌شده به شهرستان کرمانشاه اختصاص دارد؛ موضوعی که ضرورت هماهنگی بیشتر و پیگیری مستمر برای پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌های رسیده را افزایش می‌دهد.

رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به رشد ورودی درخواست‌ها، تداوم رسیدگی منظم و دقیق به استعلامات برای حفظ کیفیت خدمات و عملکرد مطلوب استان در سطح ملی اهمیت ویژه‌ای دارد.