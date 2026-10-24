روانبخش: سیره حضرت زهرا(س) معیار تبیین جایگاه زن در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ظهر شنبه در دیدار با بانوان فعال در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استان قم، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در حل مسائل جامعه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی زن مسلمان در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی دانست و بر لزوم ایجاد سازوکاری منسجم برای مشارکت بانوان در تصمیم‌سازی و پیگیری مسائل استان تأکید کرد.

حضرت زهرا(س)، الگوی جامع زن مسلمان



حجت الاسلام روانبخش با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: برای تعریف زن در تراز انقلاب اسلامی باید حضرت زهرا(س) را به‌عنوان الگو و معیار در نظر گرفت؛ شخصیتی که در کنار ایفای نقش در خانواده، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی نیز جایگاهی برجسته داشت.



وی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی حضرت خدیجه(س) و نقش حضرت زهرا(س) در جامعه اسلامی، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های علمی و مدیریتی بانوان تأکید کرد و گفت: زن مسلمان می‌تواند در عین پایبندی به عفاف و حجاب، در عرصه‌های تخصصی، علمی، اجتماعی و مدیریتی نیز حضوری مؤثر داشته باشد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الگوی زن مسلمان را نباید به یک بُعد از زندگی محدود کرد، افزود: توجه به خانواده، تربیت فرزند، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حضور در عرصه‌های علمی و اقتصادی، همگی در تعریف جایگاه زن مورد توجه قرار می‌گیرند.



ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در حل مسائل جامعه



حجت الاسلام روانبخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد مسائل و مسئولیت‌های نمایندگان مجلس، اظهار کرد: حجم بالای مراجعات مردمی و مسائل روزمره، بخش قابل‌توجهی از زمان نمایندگان را به خود اختصاص می‌دهد؛ با این حال، این موضوع نباید موجب غفلت از مسائل اساسی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شود.



وی با استقبال از پیشنهاد بانوان حاضر در جلسه برای شکل‌دهی به یک مجموعه منسجم و فعال، بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر میان بانوان فعال استان و نمایندگان مجلس تأکید کرد.



نماینده مردم قم پیشنهاد داد بانوان فعال در حوزه‌های مختلف، ضمن تشکیل مجموعه‌ای مستقل برای پیگیری مسائل و ارائه پیشنهادها، به‌عنوان مشاوران نماینده مردم قم نیز فعالیت کنند و نشست‌های مشترک و منظم برای بررسی مسائل و ارائه راهکارها برگزار شود.



تشکیل کارگروه‌های تخصصی بانوان و خانواده



حجت الاسلام روانبخش با تأکید بر ضرورت تبدیل ایده‌ها و پیشنهادها به برنامه‌های اجرایی، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف را مطرح کرد.



وی افزود: می‌توان با تشکیل کارگروه‌هایی در موضوعاتی مانند اقتصاد، خانواده و مسائل اجتماعی، از ظرفیت بانوان متخصص و فعال استفاده کرد تا مسائل موجود بررسی و پیشنهادهای کارشناسی برای پیگیری در مجلس، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول ارائه شود.



به گفته وی، فعالیت این مجموعه می‌تواند به‌تدریج با مشارکت بانوان بیشتری گسترش یابد و با تقسیم‌بندی موضوعی و تشکیل گروه‌های تخصصی، زمینه پیگیری مستمر مسائل بانوان و خانواده فراهم شود.



حجت الاسلام روانبخش همچنین بر برگزاری نشست‌های دوره‌ای، از جمله جلسات ماهانه، برای بررسی مشکلات، ارزیابی پیشنهادها و تعیین مسیر پیگیری آنها تأکید کرد.



پیگیری مسائل فرهنگی و عفاف و حجاب در استان قم



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در استان، موضوع عفاف و حجاب و ضرورت آشنایی نسل نوجوان با مبانی و فلسفه آن را از جمله محورهای قابل پیگیری دانست.



وی با اشاره به ظرفیت مراکز حوزوی و آموزشی قم، بر لزوم استفاده بیشتر از توان علمی و فرهنگی بانوان و نیروهای حوزوی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، به‌ویژه در مدارس دخترانه، تأکید کرد.



حجت الاسلام روانبخش همچنین با اشاره به فعالیت برخی مدارس با مدیریت نیروهای حوزوی در منطقه پردیسان، این تجربه را نمونه‌ای از امکان مشارکت مؤثر نیروهای فرهنگی در محیط‌های آموزشی دانست و بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برای نسل نوجوان تأکید کرد.



وی با بیان اینکه بانوان می‌توانند در تبیین مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای متناسب با نیازهای جامعه نقش مؤثری داشته باشند، از حاضران خواست ظرفیت‌های تخصصی خود را در قالب برنامه‌های مشخص و قابل پیگیری سازمان‌دهی کنند.



تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های استان قم



حجت الاسلام روانبخش در بخش دیگری از این نشست، هماهنگی میان نمایندگان استان، استانداری، دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌های اجرایی را در پیگیری مسائل قم مؤثر دانست و اظهار کرد: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند زمینه طرح و پیگیری بهتر موضوعات و پیشبرد برنامه‌های مورد نظر را فراهم کند.



وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی استان، بر ضرورت استمرار همکاری میان مجموعه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی و تخصصی تأکید کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین از بانوان حاضر در جلسه دعوت کرد با تشکیل یک مجموعه منسجم، تدوین برنامه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های مشترک، در مسیر شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملی مشارکت کنند.



در پایان این دیدار، بر پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده، هماهنگی برای برگزاری نشست مشترک بعدی و فراهم کردن زمینه فعالیت سازمان‌یافته بانوان در کارگروه‌های تخصصی تأکید شد.