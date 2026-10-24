اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صداهای انفجار شنیده‌شده در محدوده شهر ابریشم، جنوب اصفهان، بهارستان و اطراف صفه، ناشی ازانفجار مهمات عمل نکرده جنگ رمضان بود.