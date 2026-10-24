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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

صداهای شنیده‌شده در اصفهان ناشی ازانفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده بود

صداهای شنیده‌شده در اصفهان ناشی ازانفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده بود

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صداهای انفجار شنیده‌شده در محدوده شهر ابریشم، جنوب اصفهان، بهارستان و اطراف صفه، ناشی ازانفجار مهمات عمل نکرده جنگ رمضان بود.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان از صبح امروز در محدوده شهر ابریشم، مناطق جنوبی اصفهان، بهارستان و محدوده صفه در حال انجام است.

وی افزود: صداهای انفجار شنیده‌شده در این مناطق مربوط به اجرای عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده است که با هدف ایمن‌سازی و جلوگیری از خطرات احتمالی این مهمات انجام می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه صداهای شنیده‌شده ناشی از همین عملیات است، خاطرنشان کرد: شهروندان در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

کد مطلب 6988120

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