به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران با انتشار یک راهنمای آموزشی، نکات ضروری برای برقراری تماس مؤثر با سامانه اورژانس ۱۱۵ و کمک به تسریع در ارائه خدمات امدادی را یادآوری کرد.

بر اساس این راهنما، تماس‌گیرندگان باید پیش از تماس آرامش خود را حفظ کرده و وضعیت بیمار، از جمله سطح هوشیاری و نحوه تنفس او را بررسی کنند.

همچنین هنگام تماس با ۱۱۵، اعلام دقیق نشانی شامل نام خیابان، پلاک، طبقه و نشانه‌های مشخص محل، ارائه اطلاعاتی مانند سن، جنسیت و وضعیت فعلی بیمار و پاسخ‌گویی دقیق به پرسش‌های کارشناس اورژانس ضروری است.

در این راهنما تأکید شده است که تماس نباید پیش از اجازه کارشناس قطع شود و تماس‌گیرنده باید تا رسیدن آمبولانس، دستورالعمل‌های اعلام‌شده از سوی کارشناسان را اجرا کند.

از دیگر توصیه‌های اورژانس، دور کردن افراد غیرضروری از محل حادثه، آماده‌سازی مدارک بیمار و فهرست داروهای مصرفی، باز گذاشتن مسیر ورود نیروهای امدادی و بررسی مجدد وضعیت بیمار در صورت تغییر شرایط است.

اورژانس استان تهران با تأکید بر اهمیت همکاری تماس‌گیرندگان، رعایت این نکات را در تسهیل روند امدادرسانی و ارائه سریع‌تر خدمات به بیماران مؤثر دانست.