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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

تماس با اورژانس ۱۱۵؛ نکاتی که می‌تواند جان بیمار را نجات دهد

تماس با اورژانس ۱۱۵؛ نکاتی که می‌تواند جان بیمار را نجات دهد

اورژانس استان تهران مهم‌ترین اقدامات هنگام تماس با سامانه ۱۱۵ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران با انتشار یک راهنمای آموزشی، نکات ضروری برای برقراری تماس مؤثر با سامانه اورژانس ۱۱۵ و کمک به تسریع در ارائه خدمات امدادی را یادآوری کرد.

بر اساس این راهنما، تماس‌گیرندگان باید پیش از تماس آرامش خود را حفظ کرده و وضعیت بیمار، از جمله سطح هوشیاری و نحوه تنفس او را بررسی کنند.

همچنین هنگام تماس با ۱۱۵، اعلام دقیق نشانی شامل نام خیابان، پلاک، طبقه و نشانه‌های مشخص محل، ارائه اطلاعاتی مانند سن، جنسیت و وضعیت فعلی بیمار و پاسخ‌گویی دقیق به پرسش‌های کارشناس اورژانس ضروری است.

تماس با اورژانس ۱۱۵؛ نکاتی که می‌تواند جان بیمار را نجات دهد

در این راهنما تأکید شده است که تماس نباید پیش از اجازه کارشناس قطع شود و تماس‌گیرنده باید تا رسیدن آمبولانس، دستورالعمل‌های اعلام‌شده از سوی کارشناسان را اجرا کند.

از دیگر توصیه‌های اورژانس، دور کردن افراد غیرضروری از محل حادثه، آماده‌سازی مدارک بیمار و فهرست داروهای مصرفی، باز گذاشتن مسیر ورود نیروهای امدادی و بررسی مجدد وضعیت بیمار در صورت تغییر شرایط است.

اورژانس استان تهران با تأکید بر اهمیت همکاری تماس‌گیرندگان، رعایت این نکات را در تسهیل روند امدادرسانی و ارائه سریع‌تر خدمات به بیماران مؤثر دانست.

کد مطلب 6988121
محدثه رمضانعلی

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