به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد، ارتفاعات جنوبی استان، شهرستان زاهدان و ارتفاعات مرکزی از فعالیت این سامانه بارشی تأثیر می‌پذیرند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سیستان‌وبلوچستان افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند با رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط با احتمال بارش تگرگ همراه باشد.

وی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی تأکید کرد: مردم از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و همچنین انجام فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع خودداری کنند.

ملاشاهی همچنین از دامداران خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی در دستور کار قرار دهند.