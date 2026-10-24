توسعه پایدار مرکزی نیازمند پیوند مطالعات کارشناسی و تخصیص اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان و آغاز سرشماری نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا در استان مرکزی اظهار کرد: بررسی‌های علمی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مسائل استان در حوزه‌های کشاورزی، اشتغال و توسعه صنعتی با وضعیت منابع آب ارتباط مستقیم دارد.

وی افزود: ازاین‌رو، مدیریت این منبع حیاتی باید جایگاه محوری در برنامه‌های توسعه‌ای استان داشته باشد.

زندیه وکیلی گفت: دستیابی به تعادل میان میزان مصرف و ظرفیت منابع موجود، مستلزم اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان در بخش‌های مختلف است و در این مسیر، نصب کنتورهای هوشمند، کاهش تلفات شبکه‌های توزیع و اصلاح الگوی کشت باید با جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: انتقال پساب برای استفاده در مجموعه‌هایی نظیر پالایشگاه و پتروشیمی شازند و صنایع مستقر در خمین و ساوه در حال پیگیری است و لازم است اجرای خطوط انتقال پساب با سرعت بیشتری دنبال شود تا ضمن کاهش فشار بر منابع آب متعارف، امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

زندیه وکیلی ادامه داد: انسداد چاه‌های غیرمجاز و ساماندهی مصارف کشاورزی از محورهای قطعی اقدامات استان است و تحقق این برنامه‌ها نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مسئول، پیگیری مستمر و انطباق تصمیمات اجرایی با واقعیت‌های میدانی است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: شناسایی و فهرست‌کردن مسائل استان، نخستین گام در مسیر برنامه‌ریزی است، اما برای دستیابی به نتایج اثربخش باید چالش‌ها بر اساس میزان اهمیت، گستره اثرگذاری و نقش آن‌ها در روند توسعه استان رتبه‌بندی شوند.

وی افزود: این اولویت‌گذاری زمانی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های اجرایی قرار گیرد که با شناسایی دقیق ذی‌نفعان هر حوزه، انجام مصاحبه‌های میدانی و استفاده از روش‌های معتبر آماری همراه باشد تا تصویر روشنی از مسائل، نیازها و ظرفیت‌های موجود به دست آید.

زندیه وکیلی با اشاره به نقش اولویت‌بندی در تخصیص منابع مالی بیان کرد: هرچند انطباق کامل اولویت‌های استانی با سازوکارهای بودجه‌ریزی ملی مستلزم اصلاح برخی ساختارها است، اما تدوین فهرستی روشن و مستند از نیازهای استان می‌تواند مسیر تخصیص اعتبارات، تعریف طرح‌های عمرانی و انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار را هدفمندتر کند.

استاندار مرکزی گفت: برنامه‌ریزی توسعه‌ای باید بر پایه شناخت دقیق مسائل و تعیین سهم هر بخش در حل چالش‌های استان انجام شود تا منابع محدود مالی در مسیرهایی هزینه شود که بیشترین اثرگذاری را بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.

وی تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای استان مستلزم پیوند مطالعات کارشناسی، تخصیص هدفمند اعتبارات و اجرای مؤثر پروژه‌های اولویت‌دار است.