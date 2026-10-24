به گزارش خبرگزاری مهر، سایت عبری زبان «والاه» از دخالت مستقیم رژیم صهیونیستی در ارائه حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی به رژیم سعودی در تجاوز به یمن پرده برداشت. این اطلاعات بار دیگر تأکید می‌کند که تجاوز به ملت یمن، از طریق یک اتاق عملیات مشترک که منافع صهیونیستی و سعودی در آن با هم تلاقی یافته، مدیریت می‌شود.

به گزارش یک منبع امنیتی صهیونیستی به این وبگاه صهیونیستی، رژیم تل آویو از طریق «واحد نقشه‌برداری ۹۹۰۰» وابسته به سرویس اطلاعات نظامی موسوم به «آمان»، حمایت‌های اطلاعاتی گسترده‌ای را برای عربستان فراهم می‌کند. این واحد که در زمینه اطلاعات تصویری و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای تخصص دارد، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات حساس و ایجاد «بانک اهداف» تاکتیکی و با کیفیت بالا را بر عهده دارد؛ بانک اهدافی که برای تغذیه ماشین کشتار و ویرانی و هدایت حملات علیه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های ملت یمن به کار گرفته می‌شود.

بنا بر گزارش سایت «والاه»، این افشاگری علنی درباره ماهیت پیوند تنگاتنگ میان ریاض و تل‌آویو، تمامی ادعاهای پیشین را از اعتبار انداخته و حجم واقعی هماهنگی‌های امنیتی و نظامی دو طرف را نشان داده و فاش کرد که حمله به یمن، بخشی از یک سیستم تجاوز بین المللی است که نهادهای جاسوسی صهیونیستی با تمام توان فنی و انسانی خود در آن مشارکت می‌کنند تا با آزادی‌خواهان یمن مقابله کرده و پروژه‌های سلطه‌جویانه آمریکا در منطقه را حمایت کنند.

ناظران تأکید می‌کنند که دخالت واحد ۹۹۰۰ اسرائیل در بانک اهداف سعودی، ثابت می‌کند که رژیم سعودی برای جبران شکست‌های نظامی میدانی خود، به‌ طور اساسی به تخصص‌ و توانمندی‌ فنی اسرائیل متکی است.

وبگاه خبری المسیره در این رابطه نوشت که ابعاد جدیدی از همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان رژیم صهیونیستی و نظام سعودی درباره ارائه حمایت‌های اطلاعاتی به عربستان در تجاوز علیه یمن نشان می‌دهد که این اطلاعات، با مشارکت واحد نقشه‌برداری ۹۹۰۰ وابسته به اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی تهیه و به سعودی ها ارائه می‌شود.

پیش از این نیز روزنامه «جروزالم پست» در گزارشی به نقل از یک مقام امنیتی صهیونیستی نوشت که اطلاعات نظامی اسرائیل از طریق میانجی‌ آمریکایی، به ارائه کمک به عربستان در عملیات‌هایش علیه نیروهای مسلح یمن ادامه می‌دهد.

این منبع خاطرنشان کرد که این حمایت از طریق تضعیف توانمندی‌های نظامی یمن و نظارت بر روش‌ها و تاکتیک‌های مورد استفاده در نبرد، در خدمت منافع صهیونیستی ارائه می‌شود.

گزارش‌های عبری حاکی از آن است که همکاری صهیونیستی-سعودی از اظهارات سیاسی فراتر رفته و به تبادل اطلاعات و تجربیات اطلاعاتی رسیده است.