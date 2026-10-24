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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

انفجار در بازار ضایعات نسیم‌شهر بدون تلفات جانی

انفجار در بازار ضایعات نسیم‌شهر بدون تلفات جانی

بهارستان- فرماندار بهارستان از انفجار یک شیء جنگی در بازار ضایعات این شهر خبر داد و گفت: ترکش ناشی از انفجار به دیوار یک مدرسه برخورد کرد، اما این حادثه تلفات جانی نداشت.

عبدالحمید شرفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع انفجار یک شیء جنگی در بازار ضایعات نسیم شهر خبر داد و گفت: این حادثه موجب وحشت شهروندان شد و در پی انفجار، ترکش به دیوار یکی از مدارس برخورد کرد؛ با این حال، خوشبختانه تلفاتی گزارش نشده است.

وی با اشاره به تکرار چنین حوادثی در بازار ضایعات نسیم‌شهر اظهار کرد: در برخی از این واحدها، مهمات جنگی عمل‌نکرده در میان فلزات و ضایعات خریداری‌شده پیدا می‌شود که ممکن است هنگام پرس یا تراشکاری منفجر شوند.

فرماندار بهارستان با تأکید بر خطرات ناشی از وجود مهمات عمل‌نکرده در میان ضایعات فلزی، اعلام کرد که اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه متعاقباً منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6988127

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