به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با استقبال شرکت‌کنندگان و نمایندگان کشورهای مختلف همراه بود و زمینه معرفی عروسک‌ها و آیین‌های باران‌خواهی ایران را در عرصه بین‌المللی فراهم کرد.

براین اساس شیما کبیری به نمایندگی از ایران در نمایشگاه، ۱۹ عروسک‌ باران‌خواهی ایران را به مدعوین معرفی کرد.

این عروسک‌ها به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی و دانش بومی آب در ایران معرفی شدند.

به گفته‌ کبیری این عروسک‌ها که با آیین‌های درخواست باران پیوند دارند، روایتی از ارتباط انسان با طبیعت و باورهای معنوی جوامع محلی را به نمایش گذاشتند و ترکیب عروسک‌ها، آیین‌های سنتی و فرهنگ بومی آب، توجه بازدیدکنندگان را به ابعاد فرهنگی و تاریخی این میراث جلب کرد.

همچنین پس از برگزاری نمایشگاه، موضوع عروسک‌های باران‌خواهی ایران در نشست کارگروه تاریخ آب و مدیریت سیلاب کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی مطرح شد و گزارشی از این رویداد ارائه شد.

در این نشست، پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی مشابه در کنگره سال آینده ICID در چین، با مشارکت کشورهای دیگر و معرفی آیین‌ها و میراث فرهنگی مرتبط با آب، مورد موافقت قرار گرفت. نماینده چین نیز آمادگی خود را برای همکاری و هماهنگی‌های لازم اعلام کرد.

همچنین، پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه اجرایی کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (IEC) در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ به تصویب رسید و مورد تأیید رئیس و نمایندگان کشورهای عضو قرار گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر عروسک‌های باران‌خواهی و دیگر جلوه‌های میراث فرهنگی آب ملت‌ها را در رویدادهای بین‌المللی آینده فراهم کند.

گفتنی است این آثار به همت دبیرخانه جایزه فیروزه و دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رویداد حضور داشتند.