روایت «حماسه فاطمی» و دفاع حضرت زهرا(س) از امامت

به گزارش خبرنگار مهر، حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و مواضع حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از امامت، از موضوعاتی است که در طول تاریخ محل بحث و تفسیرهای گوناگون بوده است.کتاب «حماسه فاطمی» با تمرکز بر این مقطع تاریخی می‌کوشد با بررسی مستند رخدادها و تحلیل دلایل قرآنی و حقوقی، ابعاد مختلف نقش‌آفرینی حضرت زهرا(س) را تبیین کند.

یکی از محورهای اصلی کتاب، فراتر رفتن از روایت صرفِ زندگی و فضائل حضرت زهرا(س) و توجه به کنشگری ایشان در عرصه اجتماعی و سیاسی است. در این چارچوب، دو رویکرد «بیدارگری» و «پاسداری» در حیات اجتماعی آن حضرت مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردهایی که در خطبه‌ها، پیگیری مطالبات حقوقی، دفاع از امامت و موضع‌گیری در برابر تحولات پس از رحلت پیامبر(ص) نمود پیدا می‌کنند.

از مطالبه فدک تا بررسی حوادث پس از رحلت پیامبر(ص)

بخش مهمی از مباحث کتاب به ماجرای فدک اختصاص دارد. نویسندگان ضمن بررسی دلایل قرآنی و حقوقی این مطالبه، به نقد حدیث «لا نورث» و چرایی پیگیری حق فدک از سوی حضرت زهرا(س) می‌پردازند. در این بررسی، ماجرای فدک در پیوند با موضوع امامت و مواضع حضرت در برابر تحولات سیاسی آن دوره مطرح می‌شود.

بررسی حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، از دیگر محورهای کتاب است. موضوعاتی همچون گزارش‌های مربوط به هجوم به خانه حضرت زهرا(س)، وقایع پس از آن، مسئله سقط جنین و چرایی دفن شبانه آن حضرت در این بخش بررسی می‌شوند. کتاب همچنین به فلسفه گریه‌های حضرت زهرا(س) و معنای این رفتار در بستر تاریخی آن می‌پردازد.

پاسخ به شبهات؛ وجه متمایز کتاب

«حماسه فاطمی» بخشی از مباحث خود را به پاسخ‌گویی به شبهات رایج درباره زندگی و مواضع حضرت زهرا(س) اختصاص داده است. چرایی گریه‌های آن حضرت، کاربرد واژه «وفات»، مسئله ولایت تکوینی، قهر با ابوبکر و پرسش‌های مطرح‌شده درباره ساختار خانه‌های مدینه، از جمله موضوعاتی هستند که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

توجه هم‌زمان به جایگاه زن در اسلام، حضور اجتماعی حضرت زهرا(س)، دفاع از امامت، مطالبه فدک و پاسخ به پرسش‌های تاریخی، چارچوب موضوعی کتاب را شکل می‌دهد. از این منظر، اثر تلاش می‌کند رخدادهای این دوره را نه به‌صورت موضوعاتی جدا از یکدیگر، بلکه در ارتباط با مواضع و کنش‌های حضرت زهرا(س) بررسی کند.

کتاب «حماسه فاطمی» حاصل تحقیق و تدوین سید مصطفی موسوی، علی جان محمدی، امیرفرشید شرفی‌فرد و روح‌الله ترابی است که در ۱۹۰ صفحه از سوی نشر بین‌الملل منتشر شده است.