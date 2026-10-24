مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون مورد نیاز بیماران و فراهم کردن فرصت مشارکت شهروندان در امر اهدای خون اجرا می‌شود.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب مستقر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به زمان اجرای این برنامه گفت: شهروندان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل استقرار این تیم مراجعه کنند.

میرزاده با دعوت از مردم نیک‌اندیش اسلام‌آبادغرب برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، اظهار کرد: همراهی مردم در اهدای خون می‌تواند به تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند برای حمایت از بیمارانی است که به دریافت خون نیاز دارند و مشارکت شهروندان در این زمینه می‌تواند در نجات جان بیماران مؤثر باشد.