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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

رنگرز: هنوز ابتدای راه هستیم و شرایط سختی پیش رو است

رنگرز: هنوز ابتدای راه هستیم و شرایط سختی پیش رو است

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده و ما ابتدای راه هستیم امیدوارم در ادامه بتوانیم نمایندگان خوبی برای مردم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز پس از راهیابی هر چهار کشتی‌گیر ایران به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جهانی کشتی فرنگی در قزاقستان، اظهار داشت: قطعا روزهای سخت و شرایط ویژه‌ای خواهیم داشت، اما آنچه اهمیت دارد، موج خوبی که چهار دلاور ما ایجاد کردند بسیار خوب بود. با این حال، کار تمام نشده و ما تازه در ابتدای مسیر قرار داریم.

وی ادامه داد: ما در ابتدای قله هستیم و باید گام‌به‌گام پیش برویم. هر آنچه به دست می‌آید، متعلق به مردم است. مدال به‌خودی‌خود و به‌تنهایی ارزشی ندارد، مگر اینکه بتواند رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم به‌عنوان ملتی با چند هزار سال قدمت، بتوانیم نمایندگان و سفیران شایسته‌ای برای بهترین مردم دنیا باشیم و با عملکرد خود، موجب خوشحالی و رضایت مردم عزیز ایران شویم.

کد مطلب 6988132
سیده فرزانه شریفی

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