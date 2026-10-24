رنگرز: هنوز ابتدای راه هستیم و شرایط سختی پیش رو است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز پس از راهیابی هر چهار کشتی‌گیر ایران به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جهانی کشتی فرنگی در قزاقستان، اظهار داشت: قطعا روزهای سخت و شرایط ویژه‌ای خواهیم داشت، اما آنچه اهمیت دارد، موج خوبی که چهار دلاور ما ایجاد کردند بسیار خوب بود. با این حال، کار تمام نشده و ما تازه در ابتدای مسیر قرار داریم.

وی ادامه داد: ما در ابتدای قله هستیم و باید گام‌به‌گام پیش برویم. هر آنچه به دست می‌آید، متعلق به مردم است. مدال به‌خودی‌خود و به‌تنهایی ارزشی ندارد، مگر اینکه بتواند رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران خاطرنشان کرد: امیدواریم به‌عنوان ملتی با چند هزار سال قدمت، بتوانیم نمایندگان و سفیران شایسته‌ای برای بهترین مردم دنیا باشیم و با عملکرد خود، موجب خوشحالی و رضایت مردم عزیز ایران شویم.