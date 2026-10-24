استاندار بوشهر: سرشماری دقیق مبنای توزیع عادلانه امکانات است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در آیین آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵، آمارهای دقیق را از ارکان حکمرانی کارآمد دانست و اظهار کرد: شناخت درست از وضعیت جمعیت، خانوارها، مسکن و تغییرات سکونتی، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح و افزایش اثربخشی خدمات‌رسانی به مردم دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به تغییر رویکرد سرشماری به شیوه ثبتی‌مبنا افزود: استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی، امکان ارتقای کیفیت آمارهای رسمی، کاهش مراجعات مردم و جلوگیری از فعالیت‌های موازی را فراهم می‌کند و به تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد کمک خواهد کرد.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به‌روزرسانی اطلاعات و رفع مغایرت‌های آماری را از الزامات موفقیت این طرح ملی برشمرد و تصریح کرد: حفظ محرمانگی اطلاعات شهروندان و رعایت حقوق مردم باید در تمام مراحل اجرای سرشماری مورد توجه قرار گیرد.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد عمومی به نظام آماری کشور بیان کرد: شفافیت و مسئولیت‌پذیری در جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها، از عوامل مهم حفظ اعتماد مردم است و باید استانداردهای آماری در اجرای این طرح به‌دقت رعایت شود.

زارع با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و بندری استان بوشهر و تنوع مناطق شهری و روستایی آن گفت: توسعه متوازن استان و توزیع عادلانه امکانات و خدمات، به اطلاعات دقیق و قابل اتکا نیاز دارد و اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر برای بهبود شرایط زندگی مردم باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اهداف سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در استان بوشهر در زمان مقرر محقق شود.