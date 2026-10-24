به گزارش خبرگزاری مهر از بورس انرژی ایران،‌معاملات ثانویه صندوق سرمایه‌گذاری پروژه برق خورشیدی با نماد معاملاتی «نور» که طی روزهای ۱۵ شهریور تا ۱۷ شهریور از طریق تابلوی بورس انرژی ایران پذیره‌نویسی شده بود، با صدور مجوز فعالیت به زودی آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش محمود کریمی معاون توسعه بازار بورس انرژی با اعلام این خبر، افزود: به موجب صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پروژه برق خورشیدی تحت مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق طی ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۰۵۷۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، و مجوز صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور، معاملات ثانویه این صندوق با نماد معاملاتی نور به زودی آغاز خواهد شد.