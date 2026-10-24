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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

بیانیه سفارت روسیه در خصوص شایعات خروج کارکنان نیروگاه هسته‌ای بوشهر

بیانیه سفارت روسیه در خصوص شایعات خروج کارکنان نیروگاه هسته‌ای بوشهر

سفارت روسیه در تهران در خصوص شایعات خروج کارکنان دیپلماتیک و متخصصان شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از ایران بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت روسیه در تهران در خصوص شایعات خروج کارکنان دیپلماتیک و متخصصان شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از ایران بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ا از گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌های معاند مبنی بر اینکه ظاهراً تخلیه کارکنان سفارت روسیه و متخصصان شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جریان است، آگاه شده‌ایم.

این بیانیه می افزاید: در همین راستا، اعلام می‌داریم که نه کارکنان سفارت و نه متخصصان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، در حال ترک ایران نیستند.

سفارت روسیه در تهران تاکید کرده است: فعالیت‌ها طبق روال عادی ادامه دارد. ادعاهای خلاف این موضوع، اطلاعات نادرستی هستند که منشأ آن‌ها نیز کاملاً مشخص است.

کد مطلب 6988138
محسن صمیمی

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