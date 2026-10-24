به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت روسیه در تهران در خصوص شایعات خروج کارکنان دیپلماتیک و متخصصان شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از ایران بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ا از گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌های معاند مبنی بر اینکه ظاهراً تخلیه کارکنان سفارت روسیه و متخصصان شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جریان است، آگاه شده‌ایم.



این بیانیه می افزاید: در همین راستا، اعلام می‌داریم که نه کارکنان سفارت و نه متخصصان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، در حال ترک ایران نیستند.



سفارت روسیه در تهران تاکید کرده است: فعالیت‌ها طبق روال عادی ادامه دارد. ادعاهای خلاف این موضوع، اطلاعات نادرستی هستند که منشأ آن‌ها نیز کاملاً مشخص است.