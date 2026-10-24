به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی و ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل و تاکسی‌های برون‌شهری شهرستان رودان ظهر شنبه با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان در این نشست با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات حوزه حمل‌ونقل، اظهار کرد: تمامی ناوگان حمل‌ونقل و تاکسی‌های برون شهری با مدیریت پلیس و در مکانی که شهرداری تعیین می‌کند، به مدت ۶ ماه ساماندهی می‌شوند و پس از اتمام فرآیند ساماندهی صورت وضعیت نیز صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت نقش شرکت‌های تعاونی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزود: ستاد مربوطه باید هر چه سریع‌تر ساماندهی شود و با دعوت از سه شرکت تعاونی و اخذ تعهدات لازم فعالیت آن‌ها تحت نظارت دقیق پیگیری شود تا در نهایت رضایت مردم شهرستان رودان جلب شود.

فرماندار رودان: شرکت‌های متعهد در ناوگان حمل‌ونقل فعالیت کنند

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان نیز در این نشست بر لزوم حضور فعالان واقعی در عرصه خدمت‌رسانی تأکید کرد و گفت: پلیس راهور برای همکاری با تاکسی‌ها کاملاً پای کار است و شرکتی باید در ناوگان حمل‌ونقل قرار گیرد که به تعهدات خود در قبال مردم پایبند باشد، چرا که با ظرفیت مردم و به کارگیری افراد توانمند و پای کار می‌توان مشکلات را حل کرد.

همچنین مرتضی احتشام شهردار رودان از آمادگی کامل خود برای همکاری با شرکت‌های تاکسی برون‌شهری خبر داد و اعلام کرد: بستر و زیرساخت‌های ساختمانی مورد نیاز در این زمینه فراهم شده است.

در این نشست همچنین بر ضرورت ساماندهی خودروهای شخصی فعال در این حوزه و تعیین تکلیف سهمیه و وضعیت سوخت آن‌ها تأکید شد.

در پایان از زحمات و پیگیری‌های عباس شرفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان به دلیل اجرای پل‌هایی که پیش‌تر در اثر سیل آسیب دیده بودند و بهبود راه‌های مواصلاتی شهرستان رودان تقدیر و تشکر به عمل آمد.