فرماندار گناوه: فاز نخست طرح توسعه بندر گناوه ۹۸ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر شنبه در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: با اتمام فاز اول این پروژه، زمینه پهلوگیری شناورهای تجاری، افزایش ظرفیت بندر و بهبود شرایط فعالیت‌های دریایی را فراهم می‌کند.

فرماندار گناوه اظهار کرد: تکمیل این طرح ملی که در سه فاز پیش بینی شده است، نقش مهمی در افزایش ظرفیت پهلوگیری شناورهای تجاری، ساماندهی لنج‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی شهرستان دارد.

وی با اشاره به ناکافی بودن ظرفیت خور فعلی بندر افزود: انتقال و ساماندهی لنج‌ها به بندر جدید، ضمن افزایش ایمنی و ظرفیت خور، زمینه توسعه فعالیت‌های بندری و تجاری و همچنین صیادی را فراهم می‌کند.

فرماندار گناوه همچنین بر ضرورت پیگیری طرح توسعه بندر ریگ به‌عنوان یکی از مطالبات به حق مردم این بندر تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های بندری و فراهم کردن بستر مناسب برای تجارت ملوانی در این بندر تاریخی و می‌تواند به رونق اقتصادی شهرستان و ماندگاری فعالیت‌های تجاری در منطقه کمک کند و مدیریت شهرستان نیز در این مسیر حمایت و همراهی خواهد کرد.

اسفندیاری با اشاره به اهمیت پایانه مسافربری گناوه در پشتیبانی از تردد به جزیره خارگ، گفت: بندرگناوه به عنوان پس‌کرانه جزیره خارگ نقش مهمی در جابه جایی ساکنان و شاغلان در شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و مایحتاج مورد نیاز به این جزیره ایفا می نماید.

وی از آمادگی و عملکرد مجموعه اداره بندر در جریان آتش‌سوزی اخیر یک واحد تجاری و همکاری و همراهی با ستاد مدیریت بحران این شهرستان قدردانی کرد.



فرماندار گناوه با تبریک انتصاب مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان، بر تعامل و همکاری برای شتاب‌ بخشی به طرح‌های توسعه‌ای و رونق تجارت و دریانوردی این شهرستان تأکید کرد.