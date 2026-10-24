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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

فرماندار قصرشیرین: شهروندان از محدوده انهدام مهمات فاصله بگیرند

فرماندار قصرشیرین: شهروندان از محدوده انهدام مهمات فاصله بگیرند

کرمانشاه - فرماندار قصرشیرین از مسدود شدن محدوده اجرای عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات خبر داد و بر رعایت محدودیت‌های تردد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی از اعمال محدودیت تردد در محدوده اجرای عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات در شهرستان قصرشیرین خبر داد و اظهار کرد: این محدوده با هدف حفظ ایمنی شهروندان مسدود شده و مسیرهای جایگزین برای تردد مردم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همکاری شهروندان با عوامل اجرایی و رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده در محدوده عملیات ضروری است تا ایمنی رفت‌وآمد مردم تأمین شود.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به احتمال شنیده شدن صداهایی در جریان اجرای عملیات گفت: این صداها مربوط به مراحل فنی خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات است و شهروندان با آگاهی از موضوع، آرامش خود را حفظ کنند.

شفیعی تأکید کرد: مردم در مدت اجرای عملیات نباید وارد محدوده مسدودشده شوند و لازم است برای تردد از مسیرهای جایگزین تعیین‌شده استفاده کنند.

قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه واقع شده و بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت دارد. این شهرستان همچنین دارای بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

کد مطلب 6988149

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